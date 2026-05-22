22 de mayo de 2026 - 13:11

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Christian Petersen

El cocinero se encuentra alojada en una unidad de cuidados especializados del Hopital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires.

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Christian Petersen.

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Christian Petersen.

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el sanatorio emitiera un comunicado oficial detallando su estado actual y tras las revelaciones surgidas en el programa de espectáculos LAM.

El estado de salud según el hospital

De acuerdo con el parte médico difundido por la institución, el paciente identificado como C.P. está alojado en una unidad de cuidados especializados.

El informe destaca: "Se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales".

Además, detallaron que el paciente deberá seguir “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.

Christian Petersen
El parte médico de Christian Petersen.

El parte médico de Christian Petersen.

Finalmente, la clínica aseguró que "preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia".

La información sobre la internación fue adelantada en el programa LAM, donde se precisó que el cocinero ingresó al centro de salud la noche anterior acompañado por su esposa.

Según explicó la periodista Pilar Smith, Petersen habría entrado por el sector de guardia tras atravesar un episodio crítico. "Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote, pero lograron estabilizarlo", detalló la periodista.

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