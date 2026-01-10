Pánico en Carlos Paz: debieron suspender la obra de Mariano Martínez y Nicolás Cabré

Fuentes de la producción informaron que la atención se realizó dentro del propio establecimiento y que, una vez descartadas complicaciones, la función pudo retomarse con normalidad. El hecho fue difundido por el periodista Nahuel Sáa y quedó registrado como un susto que no pasó a mayores dentro de una temporada que se desarrolla con altos niveles de convocatoria.
La obra presenta en escena a tres hombres envueltos en una cadena de enredos que se dispara a partir de la llegada de una visita inesperada. La dinámica de los personajes y los malentendidos que atraviesan la trama sostienen el tono de comedia que provoca risas constantes en la platea.
La dirección está a cargo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, quienes asumieron el proyecto poco después de contraer matrimonio. Pardo señaló que “es un desafío hacer la dirección juntos y creo que armamos un buen equipo en el que cada uno se enfoca en lo que al otro no le gusta. Es un trabajo complejo, pero así vamos armando las piezas. Nos llevamos bien, pensamos muy parecido y todo fluye naturalmente”.
El clima de trabajo de la obra en Carlos Paz
El Bicho Gómez también destacó el clima de trabajo y el reencuentro de los protagonistas. “El reencuentro de Mariano y Nico era muy esperado y cuando viene la gente, se lleva la satisfacción de reencontrarse, no solo con ellos, sino con una gran comedia, un producto muy cuidado. Así que estoy muy, muy contento”, expresó. Sobre su incorporación al proyecto, agregó: “Primero fue la convocatoria de Nico: me llamó y me contó que estaríamos nosotros tres. Más allá del reencuentro de ellos, que es hermoso verlos juntos dentro y fuera del escenario, me sumaron a mí, siendo de otra generación, y me tratan con mucho cariño y respeto”.