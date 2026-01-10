Pánico en Carlos Paz: debieron suspender la obra de Mariano Martínez y Nicolás Cabré

Una espectadora debió ser atendida en medio del show. El suceso no pasó a mayores y pudieron continuar con la obra.

Una espectadora sufrió un fuerte dolor en el pecho durante una función de la comedia Ni media palabra el viernes por la noche en Villa Carlos Paz, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la presentación en el Teatro Holiday. El episodio ocurrió hacia el final del espectáculo, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez sobre el escenario.

El susto durante la obra Fuentes de la producción informaron que la atención se realizó dentro del propio establecimiento y que, una vez descartadas complicaciones, la función pudo retomarse con normalidad. El hecho fue difundido por el periodista Nahuel Sáa y quedó registrado como un susto que no pasó a mayores dentro de una temporada que se desarrolla con altos niveles de convocatoria.

image La obra presenta en escena a tres hombres envueltos en una cadena de enredos que se dispara a partir de la llegada de una visita inesperada. La dinámica de los personajes y los malentendidos que atraviesan la trama sostienen el tono de comedia que provoca risas constantes en la platea.

La dirección está a cargo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, quienes asumieron el proyecto poco después de contraer matrimonio. Pardo señaló que “es un desafío hacer la dirección juntos y creo que armamos un buen equipo en el que cada uno se enfoca en lo que al otro no le gusta. Es un trabajo complejo, pero así vamos armando las piezas. Nos llevamos bien, pensamos muy parecido y todo fluye naturalmente”.