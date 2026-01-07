Así está hoy Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez que trabaja para ella en Carlos Paz

Con apenas 15 años, Thiago Rodríguez , el hijo menor de Nazarena Vélez , transita un verano distinto en Villa Carlos Paz . Mientras continúa con el colegio, el adolescente ya dio sus primeros pasos en el mundo laboral y lo hace en un entorno que conoce desde siempre: el teatro .

En plena temporada de verano, participa activamente de la comedia Suspendan la boda , protagonizada por su madre, y vive esta experiencia como una combinación de aprendizaje, esfuerzo y vocación artística.

En diálogo con Intrusos, Thiago relató cómo atraviesa este presente que lo encuentra repartiendo volantes, vendiendo entradas y conversando con el público en la puerta del teatro .

“Es una locura hacer temporada, la verdad, espectacular. Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado”, contó con una naturalidad que sorprendió a los cronistas. Lejos de mostrarse intimidado por la exposición, destacó el clima familiar que rodea al proyecto. “ Trabajar con mi familia siempre es un placer . Gracias a Dios, nos está yendo muy bien”, afirmó.

El contacto directo con la gente se convirtió en uno de los aspectos que más disfruta. Según explicó, el reconocimiento del público no lo incomoda, sino todo lo contrario. “ La gente me reconoce y me encanta, me piden fotos . Hay plena confianza con la familia, me motivan, pero estoy todos los días a full”, expresó.

Thiago Rodríguez, el hijo menor de Nazarena Vélez, promociona la obra en la puerta del teatro

Su figura ya resulta habitual en la puerta del teatro y muchos espectadores lo identifican rápidamente como el hijo de Nazarena Vélez, aunque él procura cumplir su tarea con responsabilidad y compromiso.

Además de colaborar en la venta de entradas, Thiago aprovecha cada oportunidad para promocionar la obra y destacar a quienes forman parte del elenco: Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares, y el adolescente no duda en recomendarla. “Es la comedia de ahora, no se la pueden perder. Cuatro capos tenemos en escena, hay que verla”, aseguró con convicción.

Nazarena Vélez y su hijo Thiago Rodríguez

Thiago también dejó en claro que su participación no responde a una imposición familiar, sino a una decisión propia. “Yo mismo me ofrecí a volantear, soy una persona bastante dada… A mí me gusta colaborar, soy una persona muy inquieta”, explicó.

En ese sentido, sorprendió al aclarar que no recibe un porcentaje por su trabajo. “No me llevo un porcentaje, me gusta colaborar”, señaló, y remarcó que su interés pasa por aprender y sumar experiencia más que por un beneficio económico inmediato.

Ese deseo ya había sido anticipado por Nazarena Vélez el año pasado, cuando recordó una charla íntima con su hijo. “Él me dijo ‘mami, yo quiero trabajar en la producción, a mí no me dejes afuera, que yo quiero ahorrar dinero’”, contó la actriz. Su respuesta fue directa y sin vueltas: “Obvio, si vos querés trabajar, por supuesto”.