Barbie Vélez se las rebusca con un trabajo que le ayuda a superar la crisis económica

La actriz contó que desde hace algunos años tiene un ingreso extra para superar la crisis financiera.

Barbie Vélez atraviesa un presente laboral intenso, combinando proyectos teatrales con su madre, Nazarena Vélez, y al mismo tiempo sosteniendo un emprendimiento personal que le brinda estabilidad económica. La actriz explicó que decidió dar este paso luego de sentir la necesidad de tener un ingreso más seguro, lejos de la incertidumbre que muchas veces atraviesa el mundo artístico.

La ex de Fede Bal contó detalles sobre el emprendimiento que lanzó para diversificar sus ingresos fuera del ámbito artístico. En el programa “Storytime”, del streaming de Bondi, Naza le preguntó a su hija: “¿Vos tuviste trabajos paralelos?”, a lo que Barbie contó que lo sigue haciendo.

La actriz de 31 años explicó que la iniciativa nació en conjunto con su marido, Lucas Rodríguez, y su papá. "Quería tener como esa cosa segura que, si bien son ventas también, no es nada seguro, quería tener eso fuera y poder estar tranquila. Lo creé con mi marido y mi papá. Teníamos ganas de hacer algo juntos y no sabía qué", contó con entusiasmo.

"Yo me abrí mi emprendimiento, no solo porque amo a la fragancia sino por estabilidad”, haciendo referencia a su marca de perfumes, cremas y body splash “Doble B”. Y agregó: “Quería tener como esa cosa segura que si bien son ventas tambien, o sea, no es nada seguro, quería tener eso fuera y poder estar tranquila".

Barbie Vélez Barbie Vélez contó que abrió un emprendimiento para tener ingresos extras. Web Según la página oficial de "Doble B", los productos individuales rondan los 20 mil pesos, mientras que los kits llegan a los 33.500. La propuesta no solo le permite mantenerse activa comercialmente, sino también compartir un proyecto con sus seres queridos.