Susana Giménez rompió el silencio sobre lo sucedido con Julio Iglesias en 2004: "Jamás hablaré..."

La diva de la televisión, que comparte desde hace más de 50 años una relación de amistad con el artista, se refirió a lo ocurrido durante su programa.

Susana Giménez defendió al cantante español sobre su accionar durante una entrevista en su programa del año 2004.&nbsp;

Susana Giménez defendió al cantante español sobre su accionar durante una entrevista en su programa del año 2004. 

Los Andes
A partir de las denuncias de que salieran a la luz denuncias que enfrenta el Julio Iglesias, de parte de sus exempleadas, en los últimos días se viralizaron las imágenes de un archivo televisivo del cantante en el programa de Susana Giménez, que incluyó un beso polémico en pantalla.

Desde ese momento, los medios han esperado obtener la palabra de la diva de la televisión sobre la particular situación vivida durante la entrevista en 2004. Finalmente, el día de hoy, un móvil del programa Intrusos logró hablar con Susana quien se refirió a la admiración y el cariño que siente por el cantante español.

La declaración de Susana Giménez en defensa de Julio Iglesias

Siempre me da besos porque somos amigos hace cincuenta años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero”, relató Susana para el programa de América.

Con respecto a la veracidad de las denuncias, Susana simplemente respondió: “No, no, que ahí ya no me meto, pero Julio es un señor”.

La conductora enfatizó su afecto y admiración por el cantante: “Lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso, me da besos. Yo conocía a la mujer, le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, vos sabés’. Ya sabés cómo es, vos sabés cómo es. Todo el mundo sabe como es Julio”.

A pesar de la liviandad con la que Susana Giménez tomó el asunto, en las redes se generó gran repudio por la entrevista realizada en aquel entonces.

La masiva difusión del clip, generó gran rechazo entre usuarios de redes sociales y reabrió el debate sobre prácticas que durante años fueron naturalizadas en la televisión y hoy son observadas bajo un prisma distinto. Otro caso similar que ha despertado fuertes criticas, se dio a partir de la difusión de fragmentos de archivo de Showmatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli.

