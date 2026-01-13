Una exempleada de Julio Iglesias rompió el silencio y lo denunció por abusos: "Hacía lo que quisiera conmigo"

Tras una investigación periodística de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias, el cantante español Julio Iglesias fue acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras que cumplían funciones en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.
Embed - Dos mujeres acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales: así lo investigamos
Uno de detalles que causa asombro en la investigación es que las encargadas de contratar y supervisar al personal no solo organizaban las tareas domésticas: coordinaban la presencia de algunas empleadas en la habitación de Iglesias al finalizar la jornada.
En ese sentido, según se difundió en las últimas horas, varias exempleadas describieron situaciones de aislamiento, control y un clima laboral tenso atravesado por reiterados episodios de abuso, agresiones sexuales tanto en las propiedades que el artista tiene en el Caribe como en Europa.
Embed - EXCLUSIVA | Rebeca, extrabajadora de Julio Iglesias: "Me decía que era una princesa con suerte"
La exempleada rompió el silencio y contó el calvario que vivió con Julio Iglesias
Una de las mujeres, identificada en la investigación con el nombre ficticio Rebeca, relató que Iglesias la hacía ir a su habitación después de terminar su jornada laboral y la sometía a penetraciones con los dedos, bofetadas y amenazas sin su consentimiento.
“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, dijo reiteradas veces. También aseguró que muchos de esos episodios ocurrían con la presencia de otra empleada que tenía ese cargo jerárquico superior.
Además, agregó que, el control lo ejercía revisándole el teléfono de manera arbitraria. “Yo no dejaba el móvil con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer”, señaló, y aseguró que debía ocultar chats y fotos, ya que en la villa estaba prohibido sacar imágenes.
“[Una noche] me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el p*** para calmarlo porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga”, continuó.
En su declaración, Rebeca sostuvo que intentó renunciar en varias oportunidades, pero fue disuadida por la encargada y por el propio Iglesias, quienes, según dijo, utilizaban información personal sobre su familia y sus aspiraciones para convencerla de permanecer en el puesto.
La mujer afirmó haber abandonado el empleo ese mismo año. Más tarde, buscó ayuda profesional por síntomas de ansiedad, depresión y llanto constante. Antes de iniciar terapia, buscó explicaciones a su malestar en un chatbot, que le ofreció como respuesta el concepto de “sumisión forzada”. Posteriormente fue diagnosticada por un psicólogo.