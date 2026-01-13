Una exempleada de Julio Iglesias rompió el silencio y lo denunció por abusos: "Hacía lo que quisiera conmigo"

Una mujer que trabajó en una de las residencias del artista contó que fue abusada y golpeada por él.

Tras una investigación periodística de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias, el cantante español Julio Iglesias fue acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras que cumplían funciones en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

De acuerdo a los testimonios que se conocieron, estos episodios ocurrieron en 2021, momento en el que el artista tenía 77 años, 55 menos que las jovenes.

Embed - Dos mujeres acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales: así lo investigamos Uno de detalles que causa asombro en la investigación es que las encargadas de contratar y supervisar al personal no solo organizaban las tareas domésticas: coordinaban la presencia de algunas empleadas en la habitación de Iglesias al finalizar la jornada.

En ese sentido, según se difundió en las últimas horas, varias exempleadas describieron situaciones de aislamiento, control y un clima laboral tenso atravesado por reiterados episodios de abuso, agresiones sexuales tanto en las propiedades que el artista tiene en el Caribe como en Europa.

Embed - EXCLUSIVA | Rebeca, extrabajadora de Julio Iglesias: "Me decía que era una princesa con suerte" La exempleada rompió el silencio y contó el calvario que vivió con Julio Iglesias Una de las mujeres, identificada en la investigación con el nombre ficticio Rebeca, relató que Iglesias la hacía ir a su habitación después de terminar su jornada laboral y la sometía a penetraciones con los dedos, bofetadas y amenazas sin su consentimiento.