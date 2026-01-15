Maxi López quedó envuelto en una nueva polémica por un comentario sobre Florencia de la V

El comienzo de 2026 encontró a Maxi López nuevamente instalado en la Argentina , con proyectos laborales en marcha, expectativas renovadas y una exposición mediática que rápidamente derivó en controversia. El exfutbolista regresó al país para sumarse al programa Sería Increíble, que se emite por Olga .

El episodio más reciente ocurrió durante una charla al aire y lo volvió a ubicar en el centro del debate público por un comentario vinculado a Florencia de la V que provocó rechazo inmediato en redes sociales.

La situación se dio en un intercambio distendido dentro del ciclo, cuando Nati Jota le preguntó si besaría a un hombre . La consulta tomó desprevenido a López, que se quedó en silencio durante algunos segundos mientras el resto de la mesa opinaba. Ante la insistencia, el exdelantero respondió con una frase que se viralizó casi de inmediato: “ No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo ”. La reacción en el estudio fue instantánea y marcó el rumbo del episodio.

“¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota, señalando el error tanto en el nombre como en la identidad de la persona mencionada. “ No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V ”, aclaró la conductora. A su vez, Noelia Custodio intervino para reforzar el punto: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”.

Lejos de ordenar la situación, López profundizó la confusión al preguntar: “¿Y pero cómo se llama?”. La incomodidad se hizo evidente en la mesa y obligó a una nueva corrección. “ ¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer! ”, reiteró Nati Jota, visiblemente molesta.

La ola de críticas hacia el ex futbolista

El recorte del programa comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó una ola de críticas. En X y otras plataformas, los usuarios cuestionaron la falta de información y el tono liviano con el que se abordó el tema. “Siempre joden con eso, cansan con sus chistes”; “Eso pasa por darle el micrófono a Maxi”; “Qué manera de atrasar todo”; “Dejen de discriminar, che”; “No me sorprende nada de Maxi”; “Le salió lo viejo gagá”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron y reflejaron el malestar generalizado.

Este no fue el primer episodio controvertido desde su regreso. Días antes, López había quedado en el centro de las críticas tras una declaración realizada en Cortá por Lozano (Telefe), cuando relató la demora en el nacimiento de su hijo Lando junto a Daniela Christiansson. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, dijo en tono de broma. La frase generó rechazo inmediato y lo obligó a salir a aclarar sus dichos en una entrevista en vivo con Lape Club Social (América TV), desde Mar del Plata.