6 de enero de 2026 - 10:06

El macabro secreto de Poltergeist: el detalle real que pasó desapercibido por más de 40 años

Una de las escenas más icónicas de Poltergeist esconde un macabro detalle. Sospechan que pudo provocar la maldición que persigue a su elenco.

El macabro secreto detrás de una de las películas más icónicas de los 80.

El macabro secreto detrás de una de las películas más icónicas de los 80.

Foto:

Por Cristian Reta

Cualquier persona que creció en los 80 recuerda a Poltergeist como una de películas más terroríficas de la época. Lo que nadie sabe es que detrás de la pantalla, la realidad fue mucho más tétrica. La escena de Diane Freeling en la pileta tiene un detalle macabro que hasta ella misma desconocía.

Leé además

Los impactos de bala que quedaron en la puerta de la casa de Cynthia Landi, quien fue asesinada en Guaymallén tras una pelea en la Disco Queen.  Foto: diario Los Andes. 

Asesinato en la puerta de un boliche: macabros detalles de la balacera que terminó con una madre muerta

Por Redacción Policiales
La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

En Netflix: la película que arrasó con todos los premios y tiene a Cillian Murphy

Por Redacción Espectáculos
image

Esqueletos de verdad: el macabro secreto de la producción

JoBeth Williams pasó cinco días rodando en el barro rodeada de lo que ella creía eran muñecos de plástico. La verdad salió a la luz años después: el equipo de producción usó esqueletos quirúrgicos reales traídos de la India para rodar dichas escenas.

¿El motivo? Sorprendentemente, fue por plata. En 1982, era mucho más barato comprar esqueletos biológicos de laboratorios médicos que mandar a fabricar réplicas de goma realistas.

image

Ni "Caroline" ni Spielberg: los errores y misterios

Otro detalle que se nos pasó por alto durante décadas tiene que ver con el doblaje. En el imaginario colectivo quedó grabada la frase "Corre hacia la luz, Caroline", pero es un error.

En realidad, la niña se llama Carol Anne Freeling. Además, siempre existió la duda de quién dirigió la película: si Tobe Hooper o el mismísimo Steven Spielberg, quien estuvo encima de cada toma.

image

La maldición que marcó a la saga

El uso de restos humanos reales alimentó la famosa "maldición de Poltergeist". Muchos creen que jugar con cadáveres atrajo la desgracia sobre el elenco.

Trágicamente, la joven Heather O’Rourke (Carol Anne) murió a los 12 años y Dominique Dunne (Dana) fue asesinada poco después del estreno. Casualidad o no, el mito sigue vivo en la cultura popular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La serie que destronó a Stranger Things en Netflix.

Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos
el circo rodas vuelve a mendoza y promete humor, magia y tecnologia: donde comprar las entradas

El Circo Rodas vuelve a Mendoza y promete humor, magia y tecnología: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
Roly Serrano mantiene un romance con una joven 44 años menor que él.

Quién es la novia 44 años menor de Roly Serrano: se conocieron trabajando en Córdoba

Por Agustín Zamora
lanzaron la venta de entradas para el show de tan bionica en el frank romero day

Lanzaron la venta de entradas para el show de Tan Biónica en el Frank Romero Day

Por Rocío Sileci