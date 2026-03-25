HBO lanzó el primer trailer de la serie de Harry Potter y confirmó la fecha de estreno

El mundo mágico ha vuelto a cobrar vida este 25 de marzo de 2026 con el lanzamiento del primer tráiler oficial de la serie original de HBO , Harry Potter y la piedra filosofal .

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Este primer vistazo marca el inicio de una ambiciosa producción que planea adaptar los siete libros de J.K. Rowling a lo largo de ocho temporadas, prometiendo ser la versión más fiel y profunda de la obra literaria hasta la fecha.

Tras una búsqueda que involucró a más de 30,000 niños, el trío protagonista ha sido finalmente revelado. Dominic McLaughlin , de 11 años, asumirá el icónico papel de Harry Potter . Estará acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley .

El reparto adulto también cuenta con figuras de gran trayectoria como John Lithgow, quien interpretará a Albus Dumbledore . También Janet McTeer, que dará vida a la profesora Minerva McGonagall, Paapa Essiedu asumirá el papel del temido Severus Snape y Nick Frost será el encargado de encarnar al guardabosques Rubeus Hagrid .

A diferencia de las películas, la serie dedicará una temporada completa a cada libro , lo que permitirá explorar tramas secundarias y personajes que fueron omitidos anteriormente. La producción se lleva a cabo en los estudios Leavesden , en el Reino Unido, bajo la dirección de Mark Mylod (Succession) y con Francesca Gardiner como showrunner.

Una de las mayores sorpresas ha sido la incorporación del legendario compositor Hans Zimmer, quien, junto a Bleeding Fingers, se encargará de la banda sonora, buscando honrar el legado musical de la franquicia mientras aporta una nueva identidad sonora.

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El mensaje de Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, quien interpretó al mago en la saga cinematográfica, ha mostrado una actitud de total apertura hacia esta transición. En una reciente entrevista, Radcliffe afirmó estar convencido de que Dominic McLaughlin hará un trabajo incluso mejor que el suyo, recordando que él mismo tuvo que "aprender a actuar sobre la marcha" durante el rodaje de las películas.

Radcliffe también envió una carta de aliento al nuevo elenco y pidió a la prensa y al público que eviten las comparaciones constantes, permitiendo que los nuevos actores desarrollen su propia versión sin la presión de los "fantasmas" del pasado.

Fecha de estreno confirmada

La primera temporada, que constará de ocho episodios, llegará a la plataforma HBO Max el 25 de diciembre de 2026.

Con la participación de J.K. Rowling como productora ejecutiva, HBO busca que este reboot se convierta en la adaptación definitiva para las nuevas generaciones de fanáticos.