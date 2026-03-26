Serie de Harry Potter: críticas al nuevo Snape "negro", memes y amenazas de muerte al actor

El primer adelanto de la serie de Harry Potter tiene a los seguidores de la saga emocionados y nostálgicos. Sin embargo, hay un detalle que para muchos usarios en redes sociales empañó el recuerdo de la infancia: el cambio de etnia de Severus Snape , interpretado por el afrodescendiente Paapa Essiedu .

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HBO lanzó el primer trailer de la serie de Harry Potter y confirmó la fecha de estreno

Los primeros cameos generaron críticas, memes y escalaron a amenazas de muerte al actor para que deje el papel.

HBO Max presentó el primer tráiler oficial de su nueva serie de Harry Potter y confirmó una fecha de estreno que sorprendió a los fans: llegará el 25 de diciembre de 2026 , adelantándose a las previsiones iniciales que la ubicaban en 2027.

La producción buscará relanzar la historia completa creada por J.K. Rowling en formato episódico, con un elenco totalmente renovado y en medio de una fuerte controversia a nivel global.

La crítica principal recae que, en un intento de limpiar la imagen racista y homofóbica de la autora J.K Rowling , la producción decidió cambiar a un personaje y convertirlo en afrodescendiente. Sin embargo, eligieron una opción particular y fue que el cambio sería con Severus Snape.

Algo que fastidió a los fans, ya que la serie prometió ser más fiel a los libros que las películas, y los textos hacen referencia explícita a las facciones larguiruchas y blancas, casi de un tono peltre mortuorio, algo que no se respetará en la nueva entrega.

Además, más adelante, la historia desencadenará en una encrucijada, ya que un punto clave es la enemistad entre el profesor y el padre de Harry, James Potter; principalmente por burlas y el bullying que le hacía este último a Severus. Este hecho desencadenó una pregunta lógica, ¿harán al progenitor del protagonista racista? Una condición que el personaje en sí no tenía.

Los memes sobre el nuevo Severus Snape

Esto desencadenó una serie de memes que no hizo más que reavivar un conflicto histórico sobre una peligrosa creencia y movimiento que desencadenó algunos de los horrores más perturbadores de la humanidad: la supremacía blanca y la eugenesia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Thor_Odinson/status/2036902942607876575?s=20&partner=&hide_thread=false James Potter and the Marauders when they’re hanging out on their own.



Vs.



James Potter and the Marauders when they run into Snape.@warnerbros @harrypotter #Snape pic.twitter.com/hzd0CzRbHu — Thor Odinson (@Thor_Odinson) March 25, 2026

También estuvieron quienes se burlaron de su peinado, su grasienta cabellera negra lisa, fue reemplazada por unas rastas prominentes.

Amenazas de muerte para el actor que hace de Snape

El actor Paapa Essiedu, el nuevo Severus, denunció haber recibido acoso y amenazas de muerte en redes sociales tras el anuncio de su participación en el proyecto.

En una entrevista con The Times, Essiedu expuso la gravedad de la situación: “Me han dicho ‘déjalo o te mato’. Si entro a Instagram, puedo ver a alguien diciendo que va a ir a mi casa a asesinarme”.

Aunque el actor considera poco probable que las amenazas se concreten, admitió que el impacto emocional es real: “Nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo. Yo estoy interpretando a un mago en ‘Harry Potter’, y mentiría si dijera que no me afecta”.

El actor Paapa Essiedu, el nuevo Severus Snape en la serie de Harry Potter. El actor Paapa Essiedu, el nuevo Severus Snape en la serie de Harry Potter. gentileza

El intérprete aseguró que encuentra motivación en el valor simbólico de su rol. Señaló que su objetivo es apropiarse del personaje y generar representación para nuevas generaciones: “Pienso en cómo me sentía de chico, imaginándome en Hogwarts. La idea de que un niño como yo pueda verse reflejado en ese mundo me impulsa a seguir adelante, más allá de quienes intentan intimidarme”.

¿Quién es Paapa Essiedu, el nuevo Severus Snape de la serie de Harry Potter?

Paapa Essiedu es un actor británico-ghanés de teatro y televisión, ampliamente reconocido en la escena londinense por su versatilidad y potencia interpretativa. Aunque su nombre todavía no tenía una proyección masiva a nivel global, su elección como Severus Snape en la nueva serie de Harry Potter de HBO lo posiciona en el centro de la conversación internacional.

Uno de sus trabajos más destacados fue en la serie "I May Destroy You", donde recibió nominaciones a los Premios Emmy y a los BAFTA TV Awards. También protagonizó el thriller de ciencia ficción "The Lazarus Project", consolidando su perfil en televisión, y participó en producciones como "Black Mirror" y la película "The Outrun" (2024), donde compartió pantalla con Saoirse Ronan.

Paapa Essiedu en Hamlet. Paapa Essiedu en Hamlet. gentileza

En el ámbito teatral, Essiedu marcó un hito al convertirse en el primer actor negro en interpretar a "Hamlet" para la Royal Shakespeare Company en 2016, un rol que reafirmó su prestigio dentro del circuito más exigente del teatro británico.