Se adelantó HBO Max: ya se puede ver el primer episodio de la nueva serie de Harry Potter

La producción basda en los libros de J.K Rowling muestra el interior de Hogwarts y los secretos de la historia mágica.

HBO Max y el primer adelanto de la serie de "Harry Potter".

HBO Max empezó a mover las piezas alrededor de uno de sus proyectos más ambiciosos, la nueva serie basada en el universo de Harry Potter, de J. K. Rowling. Mientras la ficción avanza en producción y mantiene en vilo a los fanáticos, la plataforma ya lanzó un primer contenido oficial que funciona como puerta de entrada a lo que vendrá.

“En busca de Harry: el arte detrás de la magia” es un documental especial que ya está disponible y muestra cómo se construyó esta nueva adaptación televisiva. Lejos de centrarse en la historia, el episodio pone el foco en el detrás de escena, desde el diseño de vestuario hasta la creación de escenarios y efectos especiales.

¿Qué muestra el nuevo documental de Harry Potter? El material permite ver cómo se recrean espacios icónicos como Hogwarts y cómo los equipos técnicos trabajan para darle una nueva identidad visual a un universo que ya es parte de la cultura popular.

El especial está narrado por Nick Frost, quien interpretará a Rubeus Hagrid en la serie, y también suma la participación de figuras clave del elenco como John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall) y Paapa Essiedu (Severus Snape). A través de sus testimonios, se empieza a dimensionar el desafío de reinterpretar personajes que marcaron a generaciones.

Embed - En Busca de Harry: El Arte Detrás De La Magia | Trailer Oficial | HBO Max Uno de los puntos más destacados del documental es el proceso de casting del nuevo trío protagonista. Tras una búsqueda extensa, fueron elegidos Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton para ponerse en la piel de Harry, Ron y Hermione, marcando el inicio de una nueva generación dentro del mundo mágico.