6 de abril de 2026 - 12:58

Se adelantó HBO Max: ya se puede ver el primer episodio de la nueva serie de Harry Potter

La producción basda en los libros de J.K Rowling muestra el interior de Hogwarts y los secretos de la historia mágica.

HBO Max y el primer adelanto de la serie de Harry Potter.

HBO Max y el primer adelanto de la serie de "Harry Potter".

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“En busca de Harry: el arte detrás de la magia” es un documental especial que ya está disponible y muestra cómo se construyó esta nueva adaptación televisiva. Lejos de centrarse en la historia, el episodio pone el foco en el detrás de escena, desde el diseño de vestuario hasta la creación de escenarios y efectos especiales.

¿Qué muestra el nuevo documental de Harry Potter?

El material permite ver cómo se recrean espacios icónicos como Hogwarts y cómo los equipos técnicos trabajan para darle una nueva identidad visual a un universo que ya es parte de la cultura popular.

Embed - En Busca de Harry: El Arte Detrás De La Magia | Trailer Oficial | HBO Max

Uno de los puntos más destacados del documental es el proceso de casting del nuevo trío protagonista. Tras una búsqueda extensa, fueron elegidos Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton para ponerse en la piel de Harry, Ron y Hermione, marcando el inicio de una nueva generación dentro del mundo mágico.

Además, el especial deja ver el nivel de escala de la producción. Equipos de arte, diseño y efectos trabajan en conjunto para reconstruir cada detalle, con la intención de respetar la esencia original pero también aportar una mirada renovada que conecte con nuevas audiencias.

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max

Este primer episodio funciona también como una estrategia clara de HBO Max para sostener la expectativa durante la larga espera.

La serie, con fecha de estreno para Navidad de este año, tendrá una primera temporada de ocho capítulos basada en "Harry Potter y la piedra filosofal", apunta a adaptar un libro por temporada, expandiendo el universo con mayor profundidad.

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