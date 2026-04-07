¿Harry Potter y Maradona? El documental de la serie de HBO Max reveló parte del set y las redes estallaron

¿Harry Potter y Diego Armando Maradona? Parece uno de los cruces más insólitos posibles de imaginar, pero lo cierto es que lo símbolos más poderosos no reconocen fronteras. Durante el especial " Harry Potter : El arte detrás de la magia ", producido por HBO Max y estrenado el 5 de abril, un detalle mínimo capturó la atención de miles de espectadores: una figurita de Maradona pegada en la escenografía del armario bajo la escalera de Privet Drive, el primer “hogar” del niño mago.

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El descubrimiento, difundido inicialmente por usuarios atentos, se propagó con velocidad viral, especialmente en nuestro país, donde la figura de Maradona sigue operando como una mitología contemporánea que no se agota (baste recordar que este jueves se estrena " La casaca de Dios " en el cine, con producción mendocina).

La imagen (un recorte del astro en su apogeo) aparece integrada entre los objetos cotidianos del espacio, como si formara parte natural del universo doméstico de Harry. Lo que en principio podría parecer una anécdota menor se transformó, en cuestión de horas, en uno de los elementos más comentados del especial, que anticipa el estreno de la serie en diciembre.

La circulación en redes sociales amplificó el fenómeno. En X e Instagram, capturas de la escena se replicaron acompañadas de expresiones que condensan el asombro y la celebración: “Fua, el Diego”, “Tenés que cerrar el estadio” o “El Diego hizo magia de verdad”. La reacción colectiva no solo evidenció la vigencia del ídolo, sino también la capacidad de su imagen para insertarse, sin fricción, en historias que nada tienen que ver con el fútbol.

Lejos de tratarse de un capricho, la inclusión responde a una lógica estética y documental. La serie está ambientada en la Inglaterra de los años noventa, una década en la que Maradona, tras el Mundial de Italia 1990, se consolidó como una figura omnipresente en la cultura global. En ese contexto, la presencia de su imagen en el cuarto de un niño británico no resulta inverosímil.

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El equipo creativo apostó, en este sentido, por una reconstrucción minuciosa de época. Cada objeto, cada textura y cada referencia visual fueron concebidos para reproducir con fidelidad el clima cultural de aquellos años. La figurita de Maradona, insertada con discreción en el armario de Privet Drive, funciona como un signo de época tanto como un elemento narrativo lateral: no altera la historia, pero la enriquece.

El episodio también ilumina la potencia de la cultura pop como forma de ambientar el set (¿recuerdan "Stranger Things"?). La figurita, en su modestia material, encarna una representación total de una época.

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max

Qué se sabe de la serie

En paralelo, el especial funciona como antesala de la nueva serie de Harry Potter, prevista para estrenarse en Navidad de 2026 en HBO Max. El proyecto, que contará con un elenco completamente renovado, se propone una adaptación más extensa y fiel de la obra original. En esa búsqueda, la reconstrucción del contexto histórico aparece como una prioridad.

El material incluye imágenes inéditas del set, pruebas de vestuario, desarrollo de efectos especiales y la construcción de escenarios emblemáticos como el castillo de Hogwarts. En uno de los fragmentos del tráiler, un escenógrafo resume la magnitud del proyecto al afirmar que trabajar en ese universo es como “jugar en un arenero tan grande”, en referencia a la escala de la producción.

También participan figuras clave del elenco, como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, quienes interpretarán a Albus Dumbledore, Minerva McGonagall y Severus Snape, respectivamente. Sus testimonios aportan una dimensión adicional sobre el desafío de encarnar personajes ya conocidos por millones de espectadores. Pero uno de los ejes del especial es el proceso de casting que definió al nuevo trío protagonista. El documental muestra cómo, tras meses de búsqueda, fueron seleccionados Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton para interpretar a Harry, Ron y Hermione.