Esta noche en Netflix: la serie documental de una periodista que se infiltró en una secta poligámica

“Confía en mí: el falso profeta” es una producción de cuatro episodios que reconstruye el ascenso de Samuel Bateman, un líder religioso que se autoproclamó heredero dentro de un grupo fundamentalista vinculado a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), en Estados Unidos.
Dirigida por Rachel Dretzin, quien es reconocida por trabajos previos sobre comunidades religiosas cerradas, la serie explora las tensiones dentro de los grupos mormones fundamentalistas, pero con un enfoque más cercano y actual.
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A diferencia de otros documentales del género, la serie se apoya en una perspectiva inmersiva: una periodista y su pareja logran infiltrarse en el entorno del líder, registrando desde adentro cómo operan las dinámicas de poder, el miedo y la obediencia dentro de la comunidad.
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La producción apuesta por mostrar testimonios directos, especialmente de mujeres que decidieron romper el silencio y contar sus experiencias. A través de sus relatos, se expone el entramado de coerción psicológica y las consecuencias de vivir bajo reglas impuestas por un falso líder espiritual.
Quién es Samuel Bateman
Samuel Bateman se autoproclamó profeta y logró reunir seguidores en zonas de Utah y Arizona, donde consolidó una estructura cerrada con fuerte control sobre la vida de sus integrantes. Su ascenso se dio en un contexto de fragmentación dentro de estas comunidades, tras la caída del histórico líder Warren Jeffs.
Las investigaciones judiciales en Estados Unidos revelaron un entramado de manipulación, coerción y abuso, especialmente hacia menores de edad. Según las autoridades, el líder utilizaba su posición de poder espiritual para justificar prácticas ilegales dentro del grupo.
En 2023 fue detenido y posteriormente se declaró culpable de cargos federales relacionados con abuso sexual infantil.