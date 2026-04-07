Esta noche en Netflix: la serie documental de una periodista que se infiltró en una secta poligámica

Es la historia real de vinculada a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS) en Estados Unidos.

El nuevo documental de Netflix sobre una secta real en Estados Unidos.

Una periodista que se infiltra en una secta poligámica para exponer a su líder, no es una trama de ciencia ficción es la trama de la nueva miniserie documental de Netflix. La historia real que llega esta noche a la plataforma expone desde adentro el funcionamiento de una comunidad cerrada y un grupo manipulado por un perverso hombre.

“Confía en mí: el falso profeta” es una producción de cuatro episodios que reconstruye el ascenso de Samuel Bateman, un líder religioso que se autoproclamó heredero dentro de un grupo fundamentalista vinculado a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), en Estados Unidos.

Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), en Estados Unidos. Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), en Estados Unidos. gentileza Dirigida por Rachel Dretzin, quien es reconocida por trabajos previos sobre comunidades religiosas cerradas, la serie explora las tensiones dentro de los grupos mormones fundamentalistas, pero con un enfoque más cercano y actual.

La historia que construyó la nueva miniserie documental de Netflix A diferencia de otros documentales del género, la serie se apoya en una perspectiva inmersiva: una periodista y su pareja logran infiltrarse en el entorno del líder, registrando desde adentro cómo operan las dinámicas de poder, el miedo y la obediencia dentro de la comunidad.

Embed - Confía en mí: El falso profeta (Miniserie TV) - Tráiler español La producción apuesta por mostrar testimonios directos, especialmente de mujeres que decidieron romper el silencio y contar sus experiencias. A través de sus relatos, se expone el entramado de coerción psicológica y las consecuencias de vivir bajo reglas impuestas por un falso líder espiritual.