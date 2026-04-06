Esta noche en Netflix: hasta dónde pueden llegar las apps de citas, según la serie más vista

Las apps de citas ya no son solo una herramienta para conocer gente, sino que también pueden convertirse en el punto de partida de historias inquietantes. Esa es la premisa que llevó a una serie a meterse entre lo más visto de Netflix. Una suerte de “Black Mirror”, pero vinculado al romance.

“Interconectados” es una producción canadiense de 8 episodios que construye su relato a partir de historias que se entrelazan.

Cada capítulo sigue a distintos personajes, pero todos están unidos por una misma lógica, cómo una aplicación puede alterar decisiones, relaciones y hasta el rumbo de sus vidas.

La nueva serie de Netflix sobre apps de citas, llevada al extremo. La nueva serie de Netflix sobre apps de citas, llevada al extremo. gentileza Detrás de la serie está la showrunner Michele Giannusa, un nombre poco conocido que apuesta por una dirección enfocada en las interpretaciones y los silencios antes que en los efectos especiales. A ella se suma un elenco sólido, en su mayoría debutantes para el gran público, con Frankie Faison, como una de las caras más reconocibles.

Por qué es furor "Interconectados", la nueva serie de Netflix Lejos de quedarse en el romance tradicional, la serie utiliza el universo de las citas online como disparador para explorar temas más profundos. La trama avanza mostrando cómo los protagonistas, en apariencia desconocidos entre sí, comienzan a cruzarse a partir de una plataforma digital que va mucho más allá de lo que promete. Lo que inicia como encuentros casuales se transforma en una red de secretos, tensiones y consecuencias inesperadas.