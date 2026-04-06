6 de abril de 2026 - 13:01

Esta noche en Netflix: hasta dónde pueden llegar las apps de citas, según la serie más vista

La versión romántica de "Black Mirror", de origen canadiense, cuenta con ocho capítulos e historias alternas.

La nueva serie de Netflix sobre apps de citas, llevada al extremo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Interconectados” es una producción canadiense de 8 episodios que construye su relato a partir de historias que se entrelazan.

Cada capítulo sigue a distintos personajes, pero todos están unidos por una misma lógica, cómo una aplicación puede alterar decisiones, relaciones y hasta el rumbo de sus vidas.

La nueva serie de Netflix sobre apps de citas, llevada al extremo.
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Detrás de la serie está la showrunner Michele Giannusa, un nombre poco conocido que apuesta por una dirección enfocada en las interpretaciones y los silencios antes que en los efectos especiales. A ella se suma un elenco sólido, en su mayoría debutantes para el gran público, con Frankie Faison, como una de las caras más reconocibles.

Por qué es furor "Interconectados", la nueva serie de Netflix

Lejos de quedarse en el romance tradicional, la serie utiliza el universo de las citas online como disparador para explorar temas más profundos. La trama avanza mostrando cómo los protagonistas, en apariencia desconocidos entre sí, comienzan a cruzarse a partir de una plataforma digital que va mucho más allá de lo que promete. Lo que inicia como encuentros casuales se transforma en una red de secretos, tensiones y consecuencias inesperadas.

Embed - Ripple- Official Trailer (New Series)

La estructura de episodios interconectados es una de sus claves. Cada historia aporta una pieza distinta, y a medida que avanza la temporada, el espectador empieza a entender cómo todos los relatos forman parte de un mismo entramado. Este recurso, sumado a un ritmo ágil, hace que la serie sea ideal para maratonear.

“Interconectados” sigue a un grupo de personas cuyas vidas cambian cuando comienzan a usar una aplicación experimental. A través de mensajes, coincidencias y decisiones impulsivas, los personajes quedan atrapados en situaciones que exponen sus miedos, deseos y contradicciones. La serie pone el foco en la identidad digital, la privacidad y el impacto emocional de las relaciones mediadas por la tecnología.

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