"Black Mirror" vuelve a Netflix con una séptima temporada estremecedora: cuándo estrena

En todo caso, las historias más estimulantes de la serie siempre fueron aquellas que se planteaban en un futuro posible e inmediato, y no en un gratuito derroche de ciencia ficción, que es en lo que tristemente fue derivando la serie cuando Netflix la compró y la arrastró al mero entretenimiento. Una mujer sigue vinculada a su difunto esposo gracias a los datos que éste dejó en vida ("Be Right Back", temporada 2), un cómico fracasado deviene en personaje político ("The Waldo Moment", temporada 2), un adolescente es chantajeado a través de internet ("Shut Up and Dance", temporada 3): historias que podrían ser noticia hoy, casi 15 años después.

" Lo que siempre me parece raro, y entiendo por qué lo hacen, es cuando la gente dice que 'Black Mirror' es una advertencia ", dijo Brooker a principios de este mes en una entrevista con The Hollywood Reporter . "No veo que ese sea mi trabajo, ni es lo que intento hacer. Es mi preocupación en voz alta. Sin duda, hay cosas que hemos hecho en la serie que me sorprende lo rápido que se hacen realidad. Hicimos un episodio con Hayley Atwell y Domhnall Gleeson llamado 'Be Right Back'. Son pareja. Él muere, y a ella le ofrecen un servicio de inteligencia artificial que emulará su personalidad. Suena muy parecido, pero también es una versión más insulsa del personaje real. Y eso es peor que nada. Ahora hay un servicio que, en cierto modo, hace eso. Mi cinismo interior dice: 'Deberíamos haberlo monetizado, joder'", bromeaba.

"Hay cierta libertad dentro del formato. Hicimos una secuela por primera vez esta temporada. Ahora estamos revisando episodios antiguos y pensando: '¿Cómo podríamos retomar esa idea?'. Mientras sea interesante, pueda hacerlo y la gente siga viéndolo, me gustaría seguir haciendo la serie", lanzó sobre el futuro de "Black Mirror".

Qué se sabe de la nueva temporada

Los episodios confirmados son: "Gente corriente", "Bête Noire", "Eulogy", "Juguetes", "Hotel Reverie" y la ya mencionada "USS Callister: Into Infinity". Cada uno funciona como una pieza autónoma dentro del engranaje temático de la serie.

En "Hotel Reverie", por ejemplo, una estrella de Hollywood queda atrapada en una recreación hiperrealista de un clásico del cine británico. El entorno es generado por una inteligencia artificial inmersiva que sólo puede desactivarse si el protagonista actúa según un guion impuesto. Esta narrativa, que parece surgida del cruce entre "The Truman show" y "Groundhog Day", problematiza los límites entre identidad, libre albedrío y representación: ¿seguimos siendo sujetos si nuestros actos responden a un código invisible?

image.png

En "Gente corriente", un hombre debe recurrir a una tecnología experimental para salvar a su esposa, lo que lo empuja a transgredir sus propias convicciones morales. Este planteo, que recuerda a episodios emblemáticos como "The Entire History of You" (temporada 1), tiene la intención de revivir la mejor tradición de "Black Mirror".

Por su parte, "Juguetes" se centrará en la industria del entretenimiento infantil y sus efectos colaterales, mientras que "Bête Noire" y "Eulogy" parecen orientarse a zonas más oscuras de la privacidad digital y la identidad post mortem, temas que la serie ha abordado con maestría en el pasado en episodios como "San Junípero" (una de las joyas de la serie) o "Be Right Back".

El regreso de USS Callister

Una de las decisiones más llamativas de esta temporada es la secuela de "USS Callister". Y no parece haber sido una elección casual: este episodio de 2017 ganó el Emmy a mejor película para televisión. Ambientado en un videojuego que emula la estética de la ciencia ficción clásica, la trama original abordaba el tema del abuso de poder en entornos virtuales. Su protagonista, Robert Daly, era un programador brillante pero misógino y autoritario, que construía realidades digitales para esclavizar las conciencias de sus compañeros de trabajo.

En esta nueva entrega, titulada "USS Callister: Into Infinity", la historia continúa tras la desaparición de Daly. La tripulación digital ha quedado libre y debe construir un nuevo orden bajo el liderazgo de Nanette Cole (interpretada por Cristin Milioti).

image.png

Esta es la primera vez que Black Mirror rompe su regla de oro de no repetir historias. Y lo hace en un momento donde el concepto de “universos narrativos” es moneda corriente en el audiovisual contemporáneo. Sin embargo, lejos de responder a una lógica de franquicia, Brooker justifica esta decisión por el “potencial temático del universo Callister” y su relevancia para pensar la relación entre entretenimiento, política y tecnología.

Impacto y legado

La influencia de "Black Mirror" se extiende mucho más allá del universo del entretenimiento. Varios episodios han servido como material de discusión en congresos sobre ética en IA, privacidad digital y derechos cibernéticos. "The Entire History of You", donde las personas pueden acceder a sus recuerdos a través de implantes en los ojos, fue citado en debates legislativos sobre el derecho al olvido y la manipulación de recuerdos digitales.

Asimismo, la serie inspiró otras ficciones distópicas como "Years and Years" (BBC), "Maniac" (Netflix) y "Made for Love" (HBO Max), que recogen su legado crítico y estético. Incluso fenómenos como "Westworld" o "Upload" presentan resonancias claras con los postulados temáticos de "Black Mirror".

De este legado, hay una serie en particular que le llama la atención a Charlie Brooker, y lo reveló en la entrevista citada: "Sin duda, hay una serie que no he visto y que me da envidia. Me dicen constantemente que vea 'Severance' (Apple TV+) , y no me lo he permitido porque también me dicen: 'Te va a encantar. Tiene un toque de 'Black Mirror', pero es mucho mejor'".