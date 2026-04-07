Con 8 capítulos en Netflix: la serie belga que arrasa en 2026 con drama, poder y secretos familiares

Netflix renovó su catálogo con el esperado estreno de la tercera temporada de Mar de fondo . La serie belga, que ya se posiciona como una de las más vistas de 2026, regresa con ocho capítulos cargados de drama, secretos de la élite y vínculos intensos marcados por el poder y las adicciones en la costa de Knokke.

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La historia, creada por Anthony Van Biervliet y dirigida por Tom Goris, retoma la vida de Louise Basteyns, interpretada por Pommelien Thijs. Tras unos meses de ausencia, la joven regresa a Knokke con la intención de retomar el control de su vida, pero se encuentra con un panorama transformado y hostil.

En esta etapa, el paraíso costero belga deja de ser un refugio de lujo para convertirse en el escenario de una crisis profunda. La aparente tranquilidad del verano se rompe definitivamente cuando los secretos familiares y los problemas del pasado, que muchos creían enterrados, vuelven a salir a la luz con más fuerza.

El imperio inmobiliario de los Vandael es el eje central de los nuevos conflictos en esta tercera entrega. La familia enfrenta engaños y deudas millonarias que amenazan con destruir su estatus social en Knokke. A esto se suma la llegada de Anton Vermeer, un antiguo rival que intensifica las luchas de poder y reactiva rencores históricos.

La serie mantiene su esencia provocadora con escenas cargadas de tensión y momentos subidos de tono. La trama explora la dura realidad de la transición a la vida adulta dentro de un entorno de privilegios extremos, donde el amor suele estar condicionado por las mentiras y la lujuria, según la sinopsis oficial de la plataforma.

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El reparto principal se mantiene con figuras como Willem De Schryver y Eliyha Altena, quienes encarnan la evolución de personajes que deben lidiar con sus propias adicciones y vínculos tóxicos. Esta profundidad temática permitió que la producción se destaque frente a otros dramas adolescentes convencionales por su mirada cruda sobre la sociedad.

Una opción ideal para el maratón del fin de semana

Con solo ocho capítulos, la temporada 3 está diseñada para ser consumida de forma rápida en la plataforma. La narrativa ágil y los constantes giros dramáticos aseguran que el espectador mantenga el interés en cada rincón de este paraíso costero que esconde escandalosos secretos que podrían destruir vidas.

La producción logra equilibrar el atractivo visual de sus locaciones exclusivas con un guion que no teme incomodar al mostrar las sombras del poder. Para quienes buscan una historia intensa que combine romance y suspenso psicológico, la vuelta de Louise a la costa belga representa la opción más sólida dentro del menú de estrenos recientes.