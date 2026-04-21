21 de abril de 2026 - 11:57

Jesica Cirio confirmó su embarazo: espera un hijo con el polémico empresario que debe 34 millones en expensas

La modelo, que ya es madre de Chloe, anunció que está de tres meses y medio y, según trascendió, espera un varón.

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La modelo y conductora Jesica Cirio confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo, el primero junto al empresario Nicolás Trombino. El anuncio se conoció este lunes durante la emisión de LAM, donde el conductor Ángel de Brito reveló la noticia tras un enigmático.

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Según detallaron en el programa, Cirio cursa tres meses y medio de embarazo y espera un varón. La confirmación llegó luego de que la propia conductora enviara un mensaje al ciclo, en el que explicó que aguardaba el momento adecuado para hacerlo público, especialmente por su entorno familiar.

El anuncio se da en un contexto de bajo perfil mediático para la conductora, quien en los últimos años atravesó una fuerte exposición pública vinculada a su vida personal. En ese marco, su relación con Trombino se mantuvo alejada de los medios hasta ahora.

Quién es Nicolás Trombino, novio de Jesica Cirio

Sobre el empresario, en el programa se indicó que tiene 35 años, se dedica al rubro alimenticio -con participación en supermercados mayoristas y un frigorífico- y mantiene un perfil reservado. Además, se mencionó que es proveedor de alimentos al Estado y que tiene un hijo adolescente de una relación anterior.

Jesica Cirio
Jesica Cirio será madre por segunda vez.

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

La relación entre Cirio y Trombino comenzó a tomar forma pública a mediados de 2025, luego de versiones difundidas en programas de espectáculos. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y consolidaron el vínculo con el correr de los meses.

Tiempo atrás el nuevo novio de Cirio quedó en el centro de la polémica luego de que Pampito revelara en Puro Show que enfrenta serios problemas con la Justicia. Según contó el periodista, Trombino, arrastra una situación “extraña” vinculada al departamento donde vive, ubicado en el exclusivo Chateau Puerto Madero.

Jesica Cirio
Jesica Cirio será madre por segunda vez.

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

De acuerdo con la información que recibió, reside en un departamento “bastante importante” que alquila, pero no pagaría las expensas desde que se mudó. Lejos de tratarse de un simple atraso, el conductor fue contundente: “Él adeuda ya treinta y cuatro millones de pesos en expensas. A eso le tienen que sumar los intereses”.

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