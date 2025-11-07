7 de noviembre de 2025 - 09:50

Así fue el sencillo festejo de cumpleaños de Chloe, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La conductora compartió imágenes inéditas del festejo por los 8 años de su hija y le dedicó palabras que emocionaron a sus seguidores.

La hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde cumplió 8 años.

La hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde cumplió 8 años.

Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Jesica Cirio vivió un día muy especial: su hija Chloe Insaurralde cumplió 8 años y la modelo decidió compartir en Instagram un emotivo posteo que rápidamente se volvió tendencia. Con varias fotos que reflejan el paso del tiempo y lo grande que está su niña, Cirio acompañó las imágenes con un tierno mensaje.

Hoy cumple años ella, mi amor más puro y sano. La compañera más linda, la que me enseña todos los días. La que me da fuerzas para seguir adelante a pesar de los momentos difíciles. Que siempre seas muy feliz hija y luches por tus sueños. Te amo eternamente mi bachicha hermosa”, escribió junto a emojis de corazón y pastel.

Festejo íntimo en la casa de Jesica Cirio

El festejo íntimo se realizó en el hogar de Jesica, con una decoración en tonos celeste y detalles personalizados. La torta elegida para la ocasión fue una verdadera protagonista: decorada con macarons, merengues y figuras alusivas, todo en la gama de los azules y blancos, con el nombre “Chloe” en el frente.

En una de las postales, se observa a ambas y la mascota de la familia, compartiendo un momento de ternura antes de soplar la vela. Otra imagen muestra a la niña frente a la torta, lista para pedir sus deseos, mientras su mamá la acompaña con una sonrisa. Además, la conductora compartió en sus historias un mensaje breve pero significativo: “¡Que seas muy feliz siempre! Te amo”, reafirmando el amor incondicional que siente por su hija.

Este cumpleaños llega en un momento importante para Jesica, quien en varias entrevistas ha destacado que Chloe es su mayor sostén y motivación. “Ella me enseña todos los días y me da fuerzas para seguir adelante”, expresó en el posteo, dejando entrever que la maternidad es su refugio en medio de los desafíos personales.

La publicación recibió miles de likes y comentarios de cariño por parte de colegas y seguidores, quienes felicitaron a la niña y destacaron la dulzura del mensaje. Sin dudas, este festejo íntimo y lleno de detalles refleja la prioridad que Jesica le da a la familia y a los momentos compartidos.

Con estas imágenes, la conductora no solo celebró el crecimiento de Chloe, sino también la importancia de acompañar cada etapa con amor y dedicación. Un cumpleaños que quedará en el recuerdo por la calidez y la emoción que transmitió en cada foto.

