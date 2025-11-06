Le dieron domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio acusado de estafa y plantar pruebas falsas

Piccirillo fue denunciado por deber U$S 6.5 millones y haber armado una causa con complicidad de policías. Sobre la conductora y modelo, por su parte, la Justicia aún no tomó ninguna medida.

El empresario Elías Piccirillo, el último exesposo de la modelo Jésica Cirio y procesado por haberle plantado droga y un arma a otro empresario con el que mantenía una deuda, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo confirmó a Noticias Argentinas su abogado, Gastón Francone.

La causa en su contra involucra presuntas deudas millonarias, estafas y el armado de pruebas falsas en complicidad con siete policías de la Ciudad. Con respecto a la situación de Jesica Cirio, el asesor destacó que la Justicia aún no tomó ninguna medida contra la conductora: "No hay nada hasta el momento".

Acusación contra Elías Piccirillo La aprehensión de Piccirillo se produjo luego de que el financiero Francisco Hauque, también detenido, haya manifestado que fue el ex de Cirio quien le armó una causa con la Policía de la Ciudad.

La causa fue caratulada como "Averiguación de delito" librada por el Juzgado Federal N°11, a cargo de Sebastián Ramos, y de Carolina Lores Arnaiz, a los efectos de capturar a los seis hombres y dos mujeres, además de secuestrar celulares y elementos electrónicos de interés para la causa.

Por otro lado, una brigada de la Policía de la Ciudad a cargo de un comisario en actividad, con otro exonerado, planearon junto a Elías Piccirillo para que este último "plante" una pistola 9 mm y dos kilos de cocaína en el auto de Hauque.