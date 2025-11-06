6 de noviembre de 2025 - 14:48

Le dieron domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio acusado de estafa y plantar pruebas falsas

Piccirillo fue denunciado por deber U$S 6.5 millones y haber armado una causa con complicidad de policías. Sobre la conductora y modelo, por su parte, la Justicia aún no tomó ninguna medida.

Jésica Cirio junto a su exmarido, Elías Picirillo.

Jésica Cirio junto a su exmarido, Elías Picirillo.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El empresario Elías Piccirillo, el último exesposo de la modelo Jésica Cirio y procesado por haberle plantado droga y un arma a otro empresario con el que mantenía una deuda, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo confirmó a Noticias Argentinas su abogado, Gastón Francone.

Leé además

Delincuentes armados asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudació.

Asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudación

Por Redacción Policiales
Cayó una avioneta que trasladaba cocaína en Salta 

Se estrelló una avioneta que trasladaba 130 kilos de cocaína en Salta: un video muestra el momento de la caída

Por Redacción Policiales

La causa en su contra involucra presuntas deudas millonarias, estafas y el armado de pruebas falsas en complicidad con siete policías de la Ciudad. Con respecto a la situación de Jesica Cirio, el asesor destacó que la Justicia aún no tomó ninguna medida contra la conductora: "No hay nada hasta el momento".

Acusación contra Elías Piccirillo

La aprehensión de Piccirillo se produjo luego de que el financiero Francisco Hauque, también detenido, haya manifestado que fue el ex de Cirio quien le armó una causa con la Policía de la Ciudad.

La causa fue caratulada como "Averiguación de delito" librada por el Juzgado Federal N°11, a cargo de Sebastián Ramos, y de Carolina Lores Arnaiz, a los efectos de capturar a los seis hombres y dos mujeres, además de secuestrar celulares y elementos electrónicos de interés para la causa.

Por otro lado, una brigada de la Policía de la Ciudad a cargo de un comisario en actividad, con otro exonerado, planearon junto a Elías Piccirillo para que este último "plante" una pistola 9 mm y dos kilos de cocaína en el auto de Hauque.

El objetivo era que la policía le realice control vehicular a Hauque, y luego del "hallazgo" del arma y la droga, sea detenido. De esta manera, Piccirillo evitaría devolverle al empresario Hauque seis millones de dólares que le adeudada. Sin embargo, el presunto plan salió a la luz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.    

Tiene 16 años y planeaba una "masacre escolar" en Caballito: la contundente decisión de la Justicia

Por Redacción Policiales
Grave accidente en el Parque San Martín: arresto domiciliario y tobillera electrónica para la conductora de 82 años 

Arresto domiciliario y tobillera electrónica para la mujer de 82 años que atropelló a dos chicos en Ciudad

Por Redacción Policiales
Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Gendarmería interceptó un camión que llevaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

Por Redacción Policiales
Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Por Redacción