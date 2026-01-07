7 de enero de 2026 - 10:10

Jesica Cirio pasó por el quirófano y se retocó el rostro: "Ya no parece ella"

Los seguidores de la conductora notaron en redes sociales que se hizo un cambio estético y recibió decenas de críticas.

Jesica Cirio se hizo un nuevo tratamiento estético en el rostro.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En las últimas horas, la conductora y modelo Jesica Cirio volvió a ser foco de controversia - no por sus conflictos legales-, luego de publicar en sus redes sociales varias imágenes de cómo despidió el año 2025 acompañada de su hija.

Aunque la publicación estuvo acompañada por saludos de esperanza para el nuevo año y gestos de agradecimiento hacia quienes la siguen, en la sección de comentarios el clima cambió rápidamente. Varios usuarios comenzaron a señalar que percibían “algo distinto” en el rostro de la medática y no tardaron en vincularlo con la posibilidad de un nuevo retoque estético, lo que dio paso a una intensa polémica.

El retoque estético de Jesica Cirio que fue desaprobado por sus seguidores

Quienes siguen a Jesica Cirio desde hace tiempo advirtieron rápidamente que su aspecto luce notablemente más juvenil de lo habitual, a pesar de su edad - en marzo cumplirá 41 años-, y muchos la definieron como “irreconocible”. En redes sociales se multiplicaron comentarios filosos como “otro retoque en la cara” o “de tantas cirugías ya no parece ella”, que se repitieron en distintas plataformas.

Jesica Cirio
A lo largo de su trayectoria, Cirio optó por no explayarse en público sobre eventuales procedimientos estéticos. No obstante, luego de su separación de Insaurralde, sí reconoció haberse sometido a un rejuvenecimiento vaginal con láser, aunque nunca se refirió de manera directa a posibles modificaciones en su rostro.

