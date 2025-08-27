27 de agosto de 2025 - 19:21

Filtraron todos sus datos: cómo se mantiene Jésica Cirio luego de su escandaloso divorcio

La famosa modelo aseguró que su exposición en los medios afectó su salud mental y que actualmente decide mantener una baja exposición.

El mal momento de Jésica Cirio.jpg
Por Redacción Espectáculos

Su delicado momento emocional debido al divorcio

Tras varias semanas sin mostrarse en público, una cámara de Intrusos sorprendió a Cirio en la calle y, aunque intentó mantener el bajo perfil, aceptó hacer algunas declaraciones. “Estoy bien, todo bien. Estoy mejor. Recuperando, entrenando que es mi terapia. Estoy medio desaparecida de todo y creo que por ahora es lo mejor... Hoy prefiero estar trabajando de manera privada. Estoy bien así”, expresó, dejando en claro que no planea regresar a la televisión ni al teatro como en otras etapas de su carrera.

La modelo insistió en que su prioridad es su hija. “Hoy estoy megaenfocada en la nena, en mis amigas y fin. La pasé duro, ahora es recuperar. Es un proceso, es normal y estoy en parte del proceso todavía”, señaló con un tono esperanzado.

Su decisión de alejarse del mundo del espectáculo

En Desayuno Americano, Cirio ya había anticipado su decisión de alejarse del mundo mediático: “Me hace muy mal, esto que viví hizo que quizás el estar expuesta no colabore con mi salud mental. Es la decisión más sana que tomé hasta el momento. Fue un año muy difícil para mí a nivel personal. Decidí retirarme de los medios, no ir a eventos, ni nada. Hoy, por el momento, no trabajo acá”. Aunque aclaró que continuará trabajando fuera del país, donde su privacidad no es objeto de programas de espectáculos ni revistas.

Embed - EXCLUSIVO INTRUSOS: LA NUEVA VIDA DE JÉSICA CIRIO ALEJADA DE LOS MEDIOS Y ¿CON NUEVO NOVIO?

Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, explicó, donde confirmó que realiza terapia para atravesar esta etapa.

