Filtraron todos sus datos: cómo se mantiene Jésica Cirio luego de su escandaloso divorcio

La famosa modelo aseguró que su exposición en los medios afectó su salud mental y que actualmente decide mantener una baja exposición.

Jesica Cirio confirmó su retiro de los medios y explicó que la exposición pública afecta su salud mental. La modelo y conductora, que atraviesa un duro proceso personal tras separarse de Elías Piccirillo. Aseguró que elige trabajar de manera privada en el exterior y refugiarse en la relación su hija.

Jésica Cirio Jésica Cirio hizo un descargo tras la muerte de su hermana mayor. Web Su delicado momento emocional debido al divorcio Tras varias semanas sin mostrarse en público, una cámara de Intrusos sorprendió a Cirio en la calle y, aunque intentó mantener el bajo perfil, aceptó hacer algunas declaraciones. “Estoy bien, todo bien. Estoy mejor. Recuperando, entrenando que es mi terapia. Estoy medio desaparecida de todo y creo que por ahora es lo mejor... Hoy prefiero estar trabajando de manera privada. Estoy bien así”, expresó, dejando en claro que no planea regresar a la televisión ni al teatro como en otras etapas de su carrera.

La millonaria división de bienes de Jésica Cirio y Elías Piccirillo Jésica Cirio y Elías Piccirillo. La modelo insistió en que su prioridad es su hija. “Hoy estoy megaenfocada en la nena, en mis amigas y fin. La pasé duro, ahora es recuperar. Es un proceso, es normal y estoy en parte del proceso todavía”, señaló con un tono esperanzado.

Su decisión de alejarse del mundo del espectáculo En Desayuno Americano, Cirio ya había anticipado su decisión de alejarse del mundo mediático: “Me hace muy mal, esto que viví hizo que quizás el estar expuesta no colabore con mi salud mental. Es la decisión más sana que tomé hasta el momento. Fue un año muy difícil para mí a nivel personal. Decidí retirarme de los medios, no ir a eventos, ni nada. Hoy, por el momento, no trabajo acá”. Aunque aclaró que continuará trabajando fuera del país, donde su privacidad no es objeto de programas de espectáculos ni revistas.