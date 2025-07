"Sacrificio y esfuerzo": el ex esposo de Jésica Cirio habló desde la cárcel

La respuesta del ex esposo de Jésica Cirio

Piccirillo rechazó todas las imputaciones: “Yo no planté la droga. No hay prueba material de absolutamente nada. No intento ganarle al sistema, es un hecho que nunca ocurrió”, expresó. También negó que Jesica Cirio, su expareja, tuviera alguna relación con los hechos. “Ella fue damnificada. Los investigadores tienen que dejar de buscar en donde no hay nada”, señaló. Por el momento, no existe imputación formal contra Cirio, aunque algunos sectores de la causa intentan establecer si parte del patrimonio compartido pudo haberse nutrido de fondos presuntamente irregulares.

La millonaria división de bienes de Jésica Cirio y Elías Piccirillo

El caso implica también a miembros de la policía porteña. Entre los detenidos figura el comisario Iván Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos, señalado por haber encabezado el operativo que, según la Justicia, fue una puesta en escena para incriminar a Hauque. El vínculo entre Helguero, Smith y Piccirillo forma parte del núcleo de la acusación, que avanza sobre la hipótesis de asociación ilícita y armado de causas falsas.

La situación procesal de Piccirillo está comprometida. La causa combina acusaciones de estafa, armado de causas, tráfico de influencias y posible tenencia de estupefacientes. Mientras tanto, el empresario intenta instalar su versión en los medios, sin que por ahora haya avances judiciales a su favor.