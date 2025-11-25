Jesica Cirio tiene nuevo novio y nuevos problemas: deuda millonaria y un lio judicial salpican a su pareja

La relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera que el empresario acumula una deuda millonaria en expensas y será investigado por la Justicia.

Según analizó la Agencia Noticias Argentinas, el fin de semana, la modelo fue vista junto a Trombino en Uruguay, en plena escapada romántica pero mientras la pareja disfruta, en televisión volvieron a poner el foco sobre los problemas legales del joven empresario.

En el programa de eltrece, Pampito recordó que Trombino ya había sido denunciado por la familia de un ex trabajador y lanzó una frase irónica: “Es tremendo el ojo que tiene Jesica para elegir candidatos. Siempre terminan en la Justicia”.

El conductor detalló que Trombino vive en el exclusivo edificio Château de Puerto Madero , uno de los más lujosos de la ciudad. Allí, según reveló, acumula una deuda enorme: “Debe 34 millones de pesos. Un montón de plata, eso sin contar intereses ni gastos cuando judicialicen el caso”.

Además explicó que, debido a un cambio en la administración del edificio, la deuda quedó dividida: “Debe 21 millones a una parte y el resto a otra”.

Asimismo, se reveló un detalle que sorprendió hasta a los panelistas: “El administrador quiso comunicarse con el dueño del departamento, porque Trombino es inquilino y se encontraron con que el dueño está muerto”.

Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio 1

Esa revelación abrió un interrogante aún mayor: “Todavía no encontraron ningún heredero. Están investigando por qué él está en el departamento y a quién responde si este hombre murió”.

La combinación de deudas millonarias, denuncias previas y ahora la situación irregular del departamento vuelve a poner a Nicolás Trombino en el centro de la polémica.