Jesica Cirio tiene nuevo novio y nuevos problemas: deuda millonaria y un lio judicial salpican a su pareja

El empresario que sale con Jesica Cirio acumula millonarias deudas en expensas de un lujoso edificio de Puerto Madero y ahora será investigado por la Justicia.

Jesica Cirio y Nicolás Trombino.

Jesica Cirio y Nicolás Trombino.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Según analizó la Agencia Noticias Argentinas, el fin de semana, la modelo fue vista junto a Trombino en Uruguay, en plena escapada romántica pero mientras la pareja disfruta, en televisión volvieron a poner el foco sobre los problemas legales del joven empresario.

En el programa de eltrece, Pampito recordó que Trombino ya había sido denunciado por la familia de un ex trabajador y lanzó una frase irónica: “Es tremendo el ojo que tiene Jesica para elegir candidatos. Siempre terminan en la Justicia”.

Jésica Cirio
Jésica Cirio paga los platos rotos de sus relaciones pasadas.

Jésica Cirio paga los platos rotos de sus relaciones pasadas.

El conductor detalló que Trombino vive en el exclusivo edificio Château de Puerto Madero, uno de los más lujosos de la ciudad. Allí, según reveló, acumula una deuda enorme: “Debe 34 millones de pesos. Un montón de plata, eso sin contar intereses ni gastos cuando judicialicen el caso”.

Además explicó que, debido a un cambio en la administración del edificio, la deuda quedó dividida: “Debe 21 millones a una parte y el resto a otra”.

Asimismo, se reveló un detalle que sorprendió hasta a los panelistas: “El administrador quiso comunicarse con el dueño del departamento, porque Trombino es inquilino y se encontraron con que el dueño está muerto”.

Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio 1

Esa revelación abrió un interrogante aún mayor: “Todavía no encontraron ningún heredero. Están investigando por qué él está en el departamento y a quién responde si este hombre murió”.

La combinación de deudas millonarias, denuncias previas y ahora la situación irregular del departamento vuelve a poner a Nicolás Trombino en el centro de la polémica.

