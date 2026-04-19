Gonzalo Valenzuela "En La Cima": "Con Juana Viale me llevo muy bien"

En una charla íntima con Laura Rez Masud “ En la Cima ” de Los Andes , el actor chileno Gonzalo Valenzuela abrió las puertas de su intimidad y relató cómo vivió la invasión mediática cuando se instaló en Argentina, sobre todo durante su relación con Juana Viale .

Daniel Vila "En La Cima": "Si fuera por la crítica, hace rato me tendría que haber quedado en mi casa"

Además, presentó “El Performer”, la obra que trae a Mendoza y en la que se muestra desde un lugar profundamente honesto, atravesado por la idea de las despedidas.

El actor habló de sus propias pérdidas, relaciones y la muerte que le tocó de cerca. También se refirió a su familia y al vínculo con sus hijos, con quienes mantiene una muy relación estrecha.

Destacó que, a pesar de la separación, logró sostener un buen vínculo con su expareja, Juana Viale. “Seguimos teniendo una familia muy bonita con Juana. Mis hijos son lo más”, afirmó con orgullo.

Embed - "Con Juana Viale me llevo muy bien". Gonzalo Valenzuela "En La Cima"

Además, reflexionó sobre la exposición mediática que vivió y señaló que ese escenario cambió con la llegada de las redes sociales, donde ahora la exposición es voluntaria.

“Hoy día la invasión es uno mismo. La intimidad que yo tanto peleé por tenerla, hoy ya no existe porque la gente se autopublica”, sostiene.

En esa misma línea, plantea una tensión personal con el uso de estas plataformas y cómo se volvieron casi indispensables para la visibilidad. “Tengo una dicotomía con las redes sociales porque yo estaba muy en contra y hoy veo que, si no te autopublicás, es como que no existís. Es rarísimo”, agregó el actor.

El Performer: el duelo en las despedidas

Gonzalo Valenzuela presenta una obra muy personal donde mezcla actuación y performance. Llena de ironía, dolor, humor negro y una profunda sensibilidad, la propuesta gira en torno a la muerte, la despedida, el duelo y la fragilidad de la vida. No es autobiográfica en sentido literal, pero está profundamente atravesada por su historia y por un momento particular de su vida y su carrera.

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El eje está puesto en un personaje que transita sus últimos momentos y decide despedirse a través del arte, en una puesta íntima que incorpora elementos personales. “Siempre nos estamos despidiendo, lamentablemente, de las parejas, de los hijos, de las madres. La muerte está muy presente”, explica Gonzalo.

Un trabajo que reveló sus heridas

La obra busca incomodar, movilizar y dejar preguntas en el espectador, más que ofrecer respuestas. El proceso creativo fue intenso y lo llevó a revisar heridas personales. Si bien no se define dentro del teatro terapéutico, reconoce que tuvo un efecto sanador.

Valenzuela asegura que ya no busca aprobación externa. Siente esta obra como una especie de “graduación” en su carrera, algo honesto que lo representa y que quisiera sostener en el tiempo, no solo como proyecto artístico sino como parte de su propia identidad.