La película argentina de terror sobre una época oscura que lidera el ranking en HBO Max

Se trata de “1978”, dirigida por Luciano Onetti y Nicolás Onetti. La película ganó visibilidad tras su paso por festivales internacionales y ahora se posiciona como una de las más vistas en la plataforma gracias a su mezcla de terror sobrenatural y contexto histórico.
De qué trata “1978”
La historia transcurre durante la final del Mundial de 1978 entre Argentina y Holanda, en plena dictadura militar. Mientras el país está paralizado por el partido, un grupo de militares irrumpe en una casa y secuestra a varios jóvenes, que son trasladados a un centro clandestino de detención.
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Lo que parece un procedimiento represivo más pronto se transforma en algo completamente distinto. Durante los interrogatorios, los represores descubren que las personas que capturaron están vinculadas a un culto oscuro, conectado con una fuerza que no pueden controlar.
Terror sobrenatural en plena dictadura
A partir de ese giro, la película cambia de eje: el centro clandestino deja de ser solo un espacio de violencia estatal para convertirse en un escenario de horror sobrenatural. Las reglas se invierten y quienes ejercían el poder empiezan a enfrentarse a una amenaza desconocida.
La propuesta se apoya en esa combinación incómoda: el terror real de la dictadura se cruza con elementos fantásticos, generando una historia que juega con lo psicológico y lo extremo.
Por qué "1978" es tendencia en HBO Max
El interés por "1978" no es casual. La película logra destacarse dentro del catálogo por su enfoque original y por animarse a abordar un período histórico sensible desde el género del terror.
Con una narrativa intensa y un clima inquietante, se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes buscan algo distinto dentro del cine argentino: una historia que no solo impacta por lo que muestra, sino también por el contexto en el que decide contarlo.