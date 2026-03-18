La película argentina de terror sobre una época oscura que lidera el ranking en HBO Max

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Se trata de “1978”, dirigida por Luciano Onetti y Nicolás Onetti. La película ganó visibilidad tras su paso por festivales internacionales y ahora se posiciona como una de las más vistas en la plataforma gracias a su mezcla de terror sobrenatural y contexto histórico.

La historia transcurre durante la final del Mundial de 1978 entre Argentina y Holanda, en plena dictadura militar . Mientras el país está paralizado por el partido, un grupo de militares irrumpe en una casa y secuestra a varios jóvenes, que son trasladados a un centro clandestino de detención.

Lo que parece un procedimiento represivo más pronto se transforma en algo completamente distinto. Durante los interrogatorios, los represores descubren que las personas que capturaron están vinculadas a un culto oscuro, conectado con una fuerza que no pueden controlar.

A partir de ese giro, la película cambia de eje: el centro clandestino deja de ser solo un espacio de violencia estatal para convertirse en un escenario de horror sobrenatural. Las reglas se invierten y quienes ejercían el poder empiezan a enfrentarse a una amenaza desconocida.

La película argentina que subió HBO Max que fusiona terror sobrenatural y la dictadura militar. La película argentina que subió HBO Max que fusiona terror sobrenatural y la dictadura militar. gentileza

La propuesta se apoya en esa combinación incómoda: el terror real de la dictadura se cruza con elementos fantásticos, generando una historia que juega con lo psicológico y lo extremo.

Por qué "1978" es tendencia en HBO Max

El interés por "1978" no es casual. La película logra destacarse dentro del catálogo por su enfoque original y por animarse a abordar un período histórico sensible desde el género del terror.

Con una narrativa intensa y un clima inquietante, se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes buscan algo distinto dentro del cine argentino: una historia que no solo impacta por lo que muestra, sino también por el contexto en el que decide contarlo.