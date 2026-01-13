Con más de 88 millones de reproducciones, esta es la película de ciencia ficción más vista de Netflix

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto antes de conocer a Franco Colapinto: de quién

Ese primer puesto quedó en manos de “Frankenstein”, la ambiciosa adaptación a cargo del mexicano , que acumuló más de 88 millones de visualizaciones en sus primeras semanas en la plataforma.

Estrenada el 7 de noviembre, tras un paso limitado por salas de cine, la película se mantuvo como número uno del ranking global durante dos semanas consecutivas, con picos de más de 29 millones de vistas en su debut y casi 34 millones en la segunda semana.

Según los datos oficiales publicados por Netflix a través de Tudum, el film permaneció cinco semanas dentro del Top 10 semanal, alcanzando las 88,5 millones de reproducciones en ese período inicial, cifra que luego siguió creciendo aunque sin estadísticas públicas actualizadas.

En comparación, otras apuestas fuertes del género, como la película surcoreana “El gran diluvio”, se acercaron a esos números pero sin lograr superarlos. A pesar de su elevado presupuesto, estimado en 120 millones de dólares, “Frankenstein” terminó consolidándose como uno de los mayores éxitos de ciencia ficción de Netflix en 2025, tanto en impacto como en audiencia.

De qué se trata “Frankenstein” de Guillermo del Toro

La versión de “Frankenstein” de Del Toro propone una relectura íntima y profundamente humana del clásico de Mary Shelley. La historia sigue al doctor Victor Frankenstein, un científico brillante y obsesivo que logra crear vida a partir de la muerte, pero que pronto queda atrapado por las consecuencias morales, emocionales y existenciales de su experimento.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix

Lejos del terror tradicional, la película pone el foco en el vínculo entre el creador y la criatura, en la soledad, el rechazo y la búsqueda de identidad del ser creado, más que en el miedo que genera. El director tira abajo el mito desde su sello característico: una mirada compasiva hacia los “monstruos”, entendidos como personajes atravesados por el dolor, el abandono y el deseo de ser amados.