"Julio Iglesias va a jugar con tu braga": una entrevistadora argentina contó las exigencias del cantante

Argentina aceptará la Green Card como documentación válida para el ingreso de turistas y hombres de negocios

Casusa YPF: Argentina rechazará el pedido de "desacato" presentado por un fondo buitre en Nueva York

Verónica Albanese compartió su vivencia con el cantante al aire de RPM (AM 990), el programa conducido por Rolando Graña. Expuso la dificultad de denunciar abusos de poder en el medio: “No te quieren escuchar, no te creen y directamente no toman la denuncia porque se trata de alguien como Julio Iglesias”.

Según relató Albanese, el episodio habría ocurrido hace más de tres décadas, cuando ella viajó a Miami enviada por un canal de televisión y una radio para realizarle una nota al cantante español.

Al llegar al set, la escena le resultó desconcertante cuando vio un espacio armado como estudio televisivo, una fila de periodistas y una sola silla, ocupada por Iglesias. “No había otra. Vos hacías la fila”, recordó.

Lo más perturbador llegó después. Albanese contó que desde la producción le explicaron cuál era la “dinámica” de la entrevista . “Los de la compañía discográfica dicen: ‘Bueno, escuchá, vos te tenés que sentar en la falda de Julio. Él va a jugar con tu braga, con la tirita de la bombacha, y ahí le hacés la nota ’”, relató.

Embed - LA MALA EXPERIENCIA QUE VIVIÓ VERO ALBANESE CON JULIO IGLESIAS

Ante la consulta de Graña, aclaró que no se trataba de una puesta en escena televisiva sino de una nota real que se grababa de ese modo. Imágenes de archivo encontradas por el propio conductor del programa confirmaron que ese tipo de entrevistas existían.

“Era una época en la que valía todo”, reflexionó Albanese, quien finalmente decidió regresar sin realizar la nota, pese a la presión y al costo económico que implicaba. “Te decían: ‘A Julio le gusta así’. Y las que se sentaron pasaron por situaciones muy incómodas, nerviosas, pero sentían que no había alternativa”, resumió.