16 de enero de 2026 - 11:25

"Julio Iglesias va a jugar con tu braga": una entrevistadora argentina contó las exigencias del cantante

La periodista detalló cuáles fueron las supuestas condiciones que le impusieron desde el equipo del cantante español para hacer una entrevista.

La periodista argentina que contó las exigencias para entrevistar a Julio iglesias.&nbsp;

La periodista argentina que contó las exigencias para entrevistar a Julio iglesias. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Cómo sigue el juicio por YPF 

Casusa YPF: Argentina rechazará el pedido de "desacato" presentado por un fondo buitre en Nueva York

Por Redacción Política
Argentina aceptará la Green Card como documentación válida para el ingreso de turistas y hombres de negocios

Argentina aceptará la Green Card como documentación válida para el ingreso de turistas y hombres de negocios

Por Redacción Sociedad

Verónica Albanese compartió su vivencia con el cantante al aire de RPM (AM 990), el programa conducido por Rolando Graña. Expuso la dificultad de denunciar abusos de poder en el medio: “No te quieren escuchar, no te creen y directamente no toman la denuncia porque se trata de alguien como Julio Iglesias”.

Verónica Albanese, la periodista argentina, contó las exigencias para entrevistar a Julio iglesias.
Ver&oacute;nica Albanese, la periodista argentina, cont&oacute; las exigencias para entrevistar a Julio Iglesias.

Verónica Albanese, la periodista argentina, contó las exigencias para entrevistar a Julio Iglesias.

"Él va a jugar con tu braga", dijo una periodista sobre Julio Iglesias

Según relató Albanese, el episodio habría ocurrido hace más de tres décadas, cuando ella viajó a Miami enviada por un canal de televisión y una radio para realizarle una nota al cantante español.

Al llegar al set, la escena le resultó desconcertante cuando vio un espacio armado como estudio televisivo, una fila de periodistas y una sola silla, ocupada por Iglesias. “No había otra. Vos hacías la fila”, recordó.

Lo más perturbador llegó después. Albanese contó que desde la producción le explicaron cuál era la “dinámica” de la entrevista. “Los de la compañía discográfica dicen: ‘Bueno, escuchá, vos te tenés que sentar en la falda de Julio. Él va a jugar con tu braga, con la tirita de la bombacha, y ahí le hacés la nota’”, relató.

Embed - LA MALA EXPERIENCIA QUE VIVIÓ VERO ALBANESE CON JULIO IGLESIAS

Ante la consulta de Graña, aclaró que no se trataba de una puesta en escena televisiva sino de una nota real que se grababa de ese modo. Imágenes de archivo encontradas por el propio conductor del programa confirmaron que ese tipo de entrevistas existían.

“Era una época en la que valía todo”, reflexionó Albanese, quien finalmente decidió regresar sin realizar la nota, pese a la presión y al costo económico que implicaba. “Te decían: ‘A Julio le gusta así’. Y las que se sentaron pasaron por situaciones muy incómodas, nerviosas, pero sentían que no había alternativa”, resumió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La salud de los trabajadores en Argentina dista de ser la ideal: 1 de cada 5 se siente agotado.

Encuesta: uno de cada cinco trabajadores están "quemados", pero es el nivel más bajo desde 2019

Por Verónica De Vita
Maxi López hará temporada de verano en un  canal de streaming.

Maxi López quedó envuelto en una nueva polémica por un comentario sobre Florencia de la V

Por Redacción Espectáculos
El FMI destacó la acumulación de reservas 

El FMI destacó la acumulación de reservas y enviará una misión en febrero para revisar las metas

Por Redacción Economía
Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026: cuánto cuesta la SUV que sigue liderando en Argentina

Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026: cuánto cuesta la SUV que sigue liderando en Argentina

Por Ignacio Alvarado