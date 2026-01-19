Ulpiano Suarez encabezó la inauguración de la renovada Av. Sarmiento con la presencia de más de 15 mil mendocinos

Luego de las obras de renovación integral impulsadas por la comuna que conduce el intendente Ulpiano Suarez , la avenida Sarmiento volvió a abrirse al público con un festejo que comenzó a partir de las 19 horas, con una previa musical y promociones gastronómicas en los locales adheridos.

Ulpiano fue acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado ; el ministro Rodolfo Vargas Arizu ; la ministra Mercedes Rus ; el ministro Natalio Mema ; el senador Rodolfo Suarez , y la presidente del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa , entre otras autoridades. “Vivimos una jornada con mucha alegría y satisfacción, con la avenida Sarmiento renovada integralmente y colmada de vecinos, mendocinos y turistas , superando todas las expectativas”, manifestó el intendente de la Capital. Y agregó: “Fueron seis meses de trabajo intenso que permitieron concretar una obra muy esperada , en un corredor con una oferta gastronómica de excelencia reconocida a nivel internacional, que hoy se consolidó como uno de los polos gastronómicos más importantes de la Argentina y la región”.

La iniciativa tuvo como objetivo mejorar la calidad del espacio público , optimizar la circulación y generar mejores condiciones para quienes transitaron y disfrutaron esta tradicional traza urbana.

El buen tiempo acompañó una convocatoria multitudinaria que reunió a más de 15 mil personas -entre mendocinos y turistas- desde el atardecer para celebrar la inauguración de la renovada avenida Sarmiento . Desde temprano, los bares y locales gastronómicos colmaron su capacidad con una variada oferta gastronómica , mientras familias, jóvenes y adultos mayores compartieron el espacio en un clima distendido y festivo. Mesas dispuestas sobre la calle, música en vivo desde las primeras horas y la presencia de emprendedores completaron una jornada marcada por la buena convivencia y la apropiación del espacio público .

Para la ocasión, se dispusieron tres escenarios ubicados en las esquinas de Sarmiento y 25 de Mayo, Sarmiento y Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. El acto oficial se realizó a las 21 horas e incluyó el descubrimiento del cartel de la renovada avenida , en un encuentro con vecinos y comerciantes gastronómicos encabezado por el intendente Ulpiano Suarez .

Tras el acto protocolar, se presentó la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, bajo la dirección del maestro Mario Galván, y luego, entre las 21.30 y las 23, la música continuó con los sets de los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Durante toda la jornada, el evento contó además con stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo, que sumaron propuestas locales y fortalecieron el perfil cultural y comercial de la celebración.

En el marco de la reapertura, participaron locales comerciales, hoteleros y gastronómicos como Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, La Pizza, Fans, Malbec, Estancia La Pasión, La Florencia y Pizzaiolo, que ofrecieron una propuesta accesible con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.

Calle Sarmiento, un corredor gastronómico de proyección nacional e internacional

La inauguración de la avenida se dio en el marco de la consolidación de la calle Sarmiento como uno de los principales polos gastronómicos, turísticos y comerciales de la Ciudad, posicionándose como un corredor de referencia tanto a nivel nacional como internacional. En pocas cuadras, el eje concentró una propuesta culinaria diversa y de alto nivel que dialogó de manera directa con el turismo, la hotelería y la identidad cultural mendocina.

Uno de los rasgos distintivos de este corredor fue la excelencia de su oferta gastronómica, reconocida por la Guía Michelin. En una misma cuadra convivieron establecimientos de prestigio internacional como el restaurante Azafrán, distinguido con una Estrella Michelin, y Soberana y Centauro, reconocidos como restaurantes recomendados, consolidando a la calle Sarmiento como un espacio de calidad y proyección global.

A lo largo del eje funcionaron 15 locales gastronómicos, entre restaurantes, heladerías, cafeterías, sangucherías y espacios gourmet. El perfil turístico del área se vio potenciado por la presencia de tres hoteles de relevancia, dos de ellos de cinco estrellas -Hotel Diplomatic, Park Hyatt Mendoza y Hotel Internacional-, que garantizaron un flujo constante de visitantes y fortalecieron la articulación entre gastronomía, turismo y servicios.

En este contexto de crecimiento sostenido, se anunció además la próxima apertura de Astor Club, en Sarmiento 756, con un formato innovador que integrará bar, restaurante, salas de degustación de vinos y espectáculos de tango en vivo.

Este entramado de propuestas posiciona a la calle Sarmiento como uno de los principales polos gastronómicos de la Argentina y consolida a Mendoza como una de las capitales gastronómicas del país. En términos de impacto económico, el corredor generó aproximadamente 850 puestos de trabajo, reafirmando su rol estratégico en el desarrollo local y en la economía urbana.

Inversión y renovación urbana para una avenida más accesible y funcional

Las obras realizadas sobre la avenida Sarmiento incluyeron una inversión de $1.120 millones en obra pública y contemplaron el recapado de la calzada con pavimento intertrabado sobre 3.677 m², la renovación integral de 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles, el reemplazo total de la red de agua con colectores y conexiones domiciliarias, la ejecución de 345 m² de pintura vial, la construcción de 490 metros lineales de nuevas acequias y seis pozos de infiltración pluvial, la incorporación de 250 nuevos bolardos, dos bicicleteros, 12 papeleros y 61 bancos, la generación de 55 plazas de estacionamiento con sensores de movimiento integrados al sistema de estacionamiento medido digital, la colocación de 34 macetas paisajísticas, la creación de 25 nuevas pozas de árboles, la plantación de 12 nuevos forestales y la instalación de 36 luminarias LED con brazo vereda.

“Sabemos que durante la ejecución hubo molestias y agradecemos la paciencia, pero cumplimos los plazos previstos y acompañamos al sector para minimizar el impacto. Esta renovación benefició a la Ciudad y a Mendoza, generó empleo, impulsó el turismo y nos invitó a disfrutar de Sarmiento en cada visita. Miramos hacia adelante con optimismo, celebrando este presente y anticipando nuevas inauguraciones y el próximo aniversario de la avenida junto a toda la comunidad”, comentó el intendente Ulpiano Suarez.

imágenes audiovisuales