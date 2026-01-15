Espirometrías en Vendimia: Maipú te cuida con controles respiratorios gratuitos

Durante las celebraciones vendimiales se realizarán espirometrías , un estudio sencillo, no invasivo y fundamental para evaluar la función pulmonar. Este tipo de control permite detectar de manera temprana enfermedades respiratorias como asma, EPOC u otras afecciones.

Como parte del Calendario Vendimial 2026, la Municipalidad de Maipú refuerza su presencia territorial incorporando en cada Vendimia Distrital una Plaza de Servicios Municipales, un espacio pensado para acercar a los vecinos y vecinas todos los programas, prestaciones y políticas públicas que el Municipio desarrolla en materia social, sanitaria, cultural y comunitaria.

En este contexto y dentro de esta propuesta integral, la Dirección de Salud contará con un stand específico en el que se realizarán controles gratuitos de enfermedades respiratorias, orientados a la prevención y a la detección temprana de posibles afecciones, especialmente en personas con factores de riesgo o síntomas persistentes.

Estas acciones se enmarcan en el convenio firmado entre la Municipalidad de Maipú y la Fundación INSARes, que permite articular esfuerzos entre el sector público y privado para fortalecer la Atención Primaria de la Salud, facilitar el acceso a especialidades médicas de mayor complejidad y acercar servicios de calidad a las familias maipucinas. El acuerdo contempla, además, la capacitación del personal de salud municipal y la realización de operativos sanitarios en distintos puntos del departamento.

En este marco, durante las celebraciones vendimiales se realizarán espirometrías, un estudio sencillo, no invasivo y fundamental para evaluar la función pulmonar. Este tipo de control permite detectar de manera temprana enfermedades respiratorias como asma, EPOC u otras afecciones que, diagnosticadas a tiempo, pueden ser tratadas y seguidas adecuadamente, mejorando la calidad de vida de quienes las padecen.

Los controles de salud respiratoria se llevarán a cabo en la previa de cada fiesta, de 20.30 a 22, en el stand de la Dirección de Salud ubicado dentro de la Plaza de Servicios Municipales, según el siguiente cronograma: