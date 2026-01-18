18 de enero de 2026 - 21:44

Reinauguraron la avenida Sarmiento y la consolidan como un polo gastronómico de Mendoza

Tras seis meses de obras y una inversión 100% municipal, la Ciudad de Mendoza celebró la reapertura de una de sus principales arterias gastronómicas. El intendente Ulpiano Suarez destacó la concurrencia de vecinos y turistas y el impacto positivo para la economía local.

Con música y gastronomía, la Ciudad de Mendoza celebró la reapertura de la avenida Sarmiento.

Con música y gastronomía, la Ciudad de Mendoza celebró la reapertura de la avenida Sarmiento.

Foto:

Prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Ciudad de Mendoza reinauguró la avenida Sarmiento luego de seis meses de obras integrales, en un evento que contó con una amplia concurrencia de vecinos, mendocinos y turistas. Se trató de una propuesta que incluyó música en vivo, DJ, paseo de artesanos y actividades culturales.

El intendente Ulpiano Suarez participó de la inauguración y expresó su satisfacción tanto por la finalización de los trabajos como por la respuesta del público. Señaló que la renovación, sumada a la oferta gastronómica existente, consolida a la avenida Sarmiento como uno de los polos gastronómicos más importantes de la región, con impacto positivo no solo para la ciudad sino para toda la provincia.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Durante la jornada, se montaron escenarios con propuestas musicales, incluida la presentación de la Orquesta Municipal bajo la dirección de Mariano Galván, con un repertorio de jazz. También se organizó un paseo de artesanos en el sector cercano a Plaza Independencia.

Suarez remarcó además el valor estratégico de la zona desde el punto de vista turístico, al destacar la presencia de dos hoteles cinco estrellas, un hotel internacional en el tramo central de la avenida y cerca de mil plazas de alojamiento en total, sumado a la cercanía con el Parque General San Martín.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

En cuanto a la obra, el intendente indicó que se cumplieron los plazos previstos pese a las dificultades propias de una intervención de esta magnitud. Reconoció que hubo molestias para comerciantes y vecinos, pero señaló que el municipio acompañó al sector gastronómico con exenciones en derechos de comercio y otros tributos, teniendo en cuenta el impacto que la obra pudo generar en un contexto económico complejo.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

La inversión fue superior a los 1.200 millones de pesos, financiada en su totalidad con fondos municipales, y los trabajos estuvieron a cargo de empresas locales. Además, se articuló con Aysam la renovación de la red de agua potable en la zona.

Finalmente, el jefe comunal anticipó que a mediados de enero se celebrará el aniversario de la avenida Sarmiento, con una propuesta similar a la que ya se realiza en Arístides Villanueva. En ese marco destacó la inauguración de un nuevo punto fotográfico emblemático en la vereda sur de la avenida, "como en la Arístides y Belgrano". "Vamos a tener la misma acá en Sarmiento", celebró Ulpiano Suarez.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Las postales de la renovada calle Sarmiento:

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento
Reinauguración de la avenida Sarmiento.

Reinauguración de la avenida Sarmiento.

