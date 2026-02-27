El rodado había sido sustraído en Luján de Cuyo y fue detectado en un control vehicular en Tucumán. La Policía aprehendió a dos mendocinos que se desplazaban en el vehículo robado.

Recuperaron en Tucumán la camioneta robada al ministro de Hacienda de Mendoza.

La camioneta robada al ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, fue recuperada tras un procedimiento policial en la provincia de Tucumán. Así trascendió este 26 de febrero, en un reporte de la Policía local informado por el medio La Gaceta. Todo ocurrió en un control realizado en el Destacamento Río Huacra.

El vehículo, una Toyota Hilux SW4 gris oscuro, tenía pedido de secuestro vigente desde el 24 de febrero, luego de haber sido sustraído en Luján de Cuyo mientras el funcionario participaba de una reunión oficial.

Cómo fue el robo en Mendoza El hecho ocurrió el lunes, cuando Fayad asistió a la residencia del ministro de Gobierno mendocino, Natalio Mema, ubicada sobre la calle Juan H. de Coria. Al retirarse del domicilio, el titular de Hacienda advirtió que su camioneta había desaparecido.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Legislatura. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el ministro de Gobierno, Natalio Mema; dos funcionarios de Alfredo Cornejo. Prensa Legislatura. La denuncia fue radicada esa misma noche y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján, con intervención de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica.

El hallazgo en Tucumán Dos días después, alrededor del mediodía del miércoles, efectivos del Destacamento Río Huacra interceptaron el rodado en un control vehicular de rutina cuando ingresaba a Tucumán.