Recuperaron en Tucumán la camioneta robada al ministro de Hacienda de Mendoza

El rodado había sido sustraído en Luján de Cuyo y fue detectado en un control vehicular en Tucumán. La Policía aprehendió a dos mendocinos que se desplazaban en el vehículo robado.

Los Andes
La camioneta robada al ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, fue recuperada tras un procedimiento policial en la provincia de Tucumán. Así trascendió este 26 de febrero, en un reporte de la Policía local informado por el medio La Gaceta. Todo ocurrió en un control realizado en el Destacamento Río Huacra.

El vehículo, una Toyota Hilux SW4 gris oscuro, tenía pedido de secuestro vigente desde el 24 de febrero, luego de haber sido sustraído en Luján de Cuyo mientras el funcionario participaba de una reunión oficial.

Cómo fue el robo en Mendoza

El hecho ocurrió el lunes, cuando Fayad asistió a la residencia del ministro de Gobierno mendocino, Natalio Mema, ubicada sobre la calle Juan H. de Coria. Al retirarse del domicilio, el titular de Hacienda advirtió que su camioneta había desaparecido.

La denuncia fue radicada esa misma noche y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján, con intervención de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica.

El hallazgo en Tucumán

Dos días después, alrededor del mediodía del miércoles, efectivos del Destacamento Río Huacra interceptaron el rodado en un control vehicular de rutina cuando ingresaba a Tucumán.

La camioneta era conducida por T. N. M. F., domiciliado en Lavalle, Mendoza, acompañado por L. L. F., también mendocino. Al verificar que el conductor no era el titular y consultar el sistema SIFCOP, los uniformados confirmaron un pedido de secuestro activo por hurto agravado de automotor.

El conductor manifestó haber alquilado el vehículo, aunque no pudo acreditar esa operación con documentación. Ambos señalaron que se dirigían a Orán, en la provincia de Salta, para realizar compras.

Intervención judicial y aprehensiones

La causa fue caratulada como “Encubrimiento en el proceso de hurto agravado de automotor”, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción.

El fiscal dispuso el secuestro del vehículo, la aprehensión de los ocupantes, la constatación de domicilios, verificación de antecedentes, fijación de domicilio legal y la intervención de Criminalística.

De esta manera, según consignó La Gaceta, la camioneta perteneciente al ministro mendocino fue recuperada, mientras la investigación continúa para determinar si los aprehendidos tuvieron participación directa en la sustracción o actuaron como encubridores.

