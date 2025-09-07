Caso fentanilo adulterado: la carta al diputado Mayoraz, que con su ausencia demoró una comisión investigadora

Se trata del legislador Nicolás Mayoraz (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que faltó a una reunión y demoró por lo menos 20 días el tratamiento.

El caso del fentanilo adulterado sufrió un nuevo retraso en el Congreso, al no poder conformarse una comisión investigadora. El jueves, durante la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no pudo emitirse dictamen. La razón: la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza - LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, la falta de convocatoria a un plenario conjunto demorará al menos 20 días más el inicio de la investigación. El trabajo es considerado fundamental para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia para las familias de las víctimas.

La carta al diputado Nicolás Mayoraz La carta al diputado Nicolás Mayoraz. Clarín En una carta enviada a Mayoraz, los familiares afectados por la tragedia reclamaron un compromiso institucional. Además destacaron que la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (PRO), había manifestado su intención de coordinar con Mayoraz un plenario conjunto de ambas comisiones para poder avanzar con el dictamen.

Sin embargo, la convocatoria nunca llegó y la reunión del 4 de septiembre se limitó únicamente a la comisión presidida por Lospennato. De acuerdo a lo informado por Clarín, la falta de coordinación imposibilitó dar el paso necesario para llevar la iniciativa al recinto.

Nicolas Mayoraz y Silvia Lospennato Nicolas Mayoraz y Silvia Lospennato, en el plenario de comisiones por Ficha Limpia. Foto archivo: Federico López Claro | Clarín Federico López Claro | Clarín Ante ese escenario, los familiares de las víctimas advirtieron que cada día de demora significa mayor incertidumbre y dolor. También alertaron que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el recambio legislativo.

Tras la distribución de miles de ampollas de fentanilo clínico contaminado, el país acumula una cifra de víctimas que no deja de crecer. A mediados de mayo se habían confirmado 14 muertes y medio centenar de personas infectadas. Apenas dos semanas después, el número de fallecidos ascendía a 34 y los casos de infección superaban los 60. En agosto, la Justicia reconocía al menos 87 muertes confirmadas, con otros casos bajo investigación. Hoy las estimaciones se acercan al centenar de víctimas fatales.