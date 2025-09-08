Alfredo Cornejo y Diego Costarelli inauguraron una obra importante para la zona industrial de Godoy Cruz

Con la campaña electoral en marcha , son pocos los días que tiene habilitados el gobernador Alfredo Cornejo para inaugurar obras (hasta 25 días antes de las elecciones del 26 de octubre). Por eso, a pesar del impacto por la derrota electoral que tuvieron sus aliados de La Libertad Avanza ayer en la Provincia de Buenos Aires, rápidamente el mandatario retomó su agenda de actividades para dar vuelta la página en el ámbito doméstico.

Cornejo sobre la derrota de Milei en Buenos Aires y la alerta a los mendocinos: "El kircherismo está vivo"

Fuego amigo: Hebe Casado analizó el gabinete de Milei y dijo que Petri como ministro es "un buen legislador"

Esta mañana inauguró una importante obra vial para la zona industrial de Godoy Cruz . Junto al intendente Diego Costarelli cortaron la cinta de la remodelación integral de calle Alsina, entre Independencia y 9 de Julio de Godoy Cruz.

Esta obra moderniza la infraestructura vial y mejoran la calidad de vida en el distrito San Francisco del Monte. Estos trabajos transformaron por completo esta importante arteria, generando un ordenamiento vehicular y peatonal que beneficia tanto a los vecinos, a comerciantes y a quienes transitan diariamente por la zona.

La remodelación de Alsina tiene además un impacto ambiental positivo, ya que busca descomprimir el tránsito sobre Rodríguez Peña , reduciendo la congestión y la polución que se genera en esa vía. De esta manera, se avanza en una planificación que prioriza la circulación segura, la eficiencia del transporte y el cuidado del entorno urbano.

El Gobernador puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia. “Queremos hablarle, desde luego, a la administración del municipio de Godoy Cruz que ha financiado esta obra . También hemos colaborado desde Aysam con obras de agua y de cloacas en un convenio conjunto”, señaló.

Cornejo destacó que este tipo de proyectos son posibles gracias a una gestión ordenada y a la colaboración público-privada. Se trata de la zona industrial más importante de la provincia y del Gran Mendoza, donde hay muchas pymes. Una zona que es clave para el desarrollo económico.

Alfredo Cornejo-Diego Costarelli-obra Godoy Cruz El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Diego Costarelli inauguraron las obras en Godoy Cruz Prensa Gobierno de Mendoza

“Estas son las obras que muchas veces quedan postergadas porque no son una urgencia electoral. Pero aquí se hacen cloacas, agua, alumbrado, y también se incorpora infraestructura para el futuro, como el tritubo para la conectividad. Estamos pensando en inversiones que tengan que ver con el crecimiento que anhelamos para la Argentina y para Mendoza”, sostuvo.

El Gobernador también hizo hincapié en la continuidad del plan de infraestructura en la zona industrial, trabajando de manera articulada con distintos municipios. Recordó que se han llevado adelante proyectos junto a Maipú y Guaymallén, y adelantó que habrá nuevas inversiones en San Francisco del Monte.

En su mensaje, Cornejo resaltó que Mendoza mantiene un fuerte compromiso con la obra pública, incluso en un contexto nacional complejo. “No hemos parado la obra pública por más que estamos en un momento de reorganización de la economía nacional. Mientras en gran parte del país está detenida, gracias a la buena administración de Mendoza podemos estar todo el tiempo inaugurando inversión pública y propendiendo a que el sector privado también pueda crecer y desarrollarse, que es nuestro objetivo”, expresó.

Finalmente, el gobernador puso en valor estas obras en beneficio del crecimiento de la economía. “Creemos que esta es la mayor contribución al crecimiento de la economía que necesitamos, porque aquí hay muchas pymes, muchos trabajadores, y es un motor productivo para toda la provincia”, afirmó. Al tiempo que felicitó a quienes participaron en la concreción de esta intervención.

Intervención estratégica

Por su parte el intendente de Godoy Cruz destacó que se trata de una intervención estratégica que incluye nuevas cloacas, luminarias, puentes peatonales y vehiculares, lo que permite una mejor integración este-oeste con Maipú y refuerza la revitalización de la zona productiva, clave para la generación de empleo.

Costarelli recordó que la decisión de llevar adelante esta obra fue tomada en 2024, al inicio de su gestión, y que significó “la licitación más grande realizada con presupuesto propio del municipio durante ese año”. Señaló que se trató de un desafío económico importante pero necesario, ya que “habla del modelo Godoy Cruz, basado en la coherencia, el sentido común, la eficiencia y la buena administración de los fondos públicos”.

En ese sentido, puntualizó que la obra, además de beneficiar al sector industrial, ordenará el tránsito y descomprimirá Rodríguez Peña. “Es una intervención que potencia la alianza estratégica con el sector privado, que es el que genera riqueza y da trabajo en el departamento”, señaló.

Además, Costarelli anunció que ya se licitó la construcción de un puente vehicular que unirá calle Carlos Lorenzini con la Costanera, a la altura del Parque Mitre. “Será una obra que mejorará la fluidez vehicular y peatonal del centro de Godoy Cruz”, explicó.

El intendente adelantó también que se avanza en la inauguración del Parque del Oeste y en la refuncionalización de 10 plazas, lo que demuestra una fuerte agenda de obra pública con financiamiento propio. “Tenemos un municipio con obra pública activa y sostenible, que refuerza el desarrollo urbano y mejora la calidad de vida de los vecinos”, concluyó.

Detalles de la obra

La obra contempló el ensanche de calzadas —que pasaron de 7 a 10 metros—, la construcción de veredas, puentes peatonales y vehiculares, rampas en las esquinas, nuevas cunetas y cordones, además de la instalación de un moderno sistema de alumbrado público.

También se realizaron alcantarillas de hormigón, cruces peatonales sobreelevados, señalización vial y forestación en el sector.

En paralelo, se ejecutaron trabajos complementarios claves: nuevas redes colectoras y empalmes a la red existente, instalación de infraestructura para fibra óptica, reemplazo de la estación transformadora C176, y el traslado y soterrado de la línea de alta y media tensión. Estas mejoras potencian la calidad de los servicios públicos en toda la zona.

Uno de los aspectos destacados de la intervención fue la impermeabilización de la Hijuela Sánchez, lo que permite canalizar correctamente el agua y cuidar este recurso vital. A su vez, con la recuperación del espacio público —mediante nuevas veredas, ordenamiento de propiedades e iluminación— se incrementa la seguridad y la calidad urbana.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial y el municipio continúan avanzando en el plan de obras viales que jerarquiza la Zona Industrial de Godoy Cruz, un área fundamental para el movimiento productivo de Mendoza.