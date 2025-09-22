22 de septiembre de 2025 - 18:29

Evitá animales e insectos en las plantas del jardín con este simple elemento colocado en la tierra

Un método casero sorprende por su eficacia ante animales e insectos que visitan el jardín. Un solo objeto puede alejarlos repentinamente.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Por Lucas Vasquez

La llegada de insectos, aves y pequeños animales se acerca y son los principales actores que arruinan los esfuerzos de quienes cuidan el jardín. Muchos recurren a productos químicos, pero pueden dañar la tierra y alterar el crecimiento de las plantas. Por eso existe un método alternativo que genera intriga y se basa en un elemento inesperado.

Este recurso sencillo y económico es utilizado en distintos pisos de tierra, ya que sorprende por su efectividad contra visitantes indeseados. No se trata de un fertilizante ni de un pesticida costoso, sino de algo tan cotidiano que casi siempre se encuentra guardado en un cajón. El secreto está en cómo se coloca alrededor de las hortalizas.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Un tenedor de plástico enterrado protege a las plantas ante insectos y animales

Los tenedores de plástico, enterrados en la tierra con las puntas hacia arriba, funcionan como una barrera física contra animales que suelen invadir ese espacio del jardín.

  • Gatos, perros y hasta aves pequeñas evitan acercarse a las hortalizas al encontrar obstáculos inesperados. Aunque no liberan sustancias químicas, cumplen un rol esencial: evitar el contacto directo con las plantas.
  • Este truco es útil sobre todo para quienes buscan mantener una huerta libre de productos tóxicos, ya que protege sin alterar el suelo ni el agua.
  • Además, esta simple opción ayuda a reducir el desperdicio de plásticos reutilizando un objeto que generalmente se descarta después de un solo uso.

Por eso, jardineros experimentados recomiendan intercalar los tenedores en toda la superficie cultivada para reforzar la protección y garantizar que no queden huecos que faciliten el paso de los animales.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Además de un truco simple, tiene beneficios ecológicos

Un artículo publicado en el sitio The Spruce explica que el uso de tenedores plásticos enterrados no solo evita daños visibles en hojas y tallos, también contribuye a disminuir la necesidad de pesticidas.

  • Al reducir el contacto de plagas con las plantas, se mantiene un equilibrio natural en el entorno, permitiendo que insectos beneficiosos, como abejas y mariposas, continúen visitando el jardín sin riesgo de intoxicación.
  • Es una solución de bajo costo, ya que se trata de un recurso que casi siempre está disponible en casa.
  • Incluso quienes tienen un pequeño jardín con macetas en balcones pueden aplicar esta técnica para protegerlas.
  • Aunque cabe aclarar que esta opción no reemplaza otros métodos de control en casos graves de infestación, pero sí ofrece un complemento valioso que se adapta a distintos espacios.

Es una idea sobre cómo la creatividad puede generar soluciones prácticas para el cuidado de la naturaleza en el hogar.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Estos objetos alrededor de las plantas cumplen un papel clave y evitan visitas indeseadas en tu huerta o jardín.

Enterrar tenedores de plástico alrededor de las plantas representa una manera económica, efectiva y ecológica de proteger el jardín. Sin necesidad de recurrir a pesticidas ni de gastar dinero extra, esta práctica genera un escudo natural contra los visitantes más comunes.

