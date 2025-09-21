21 de septiembre de 2025 - 13:50

Poner papel aluminio en árboles: por qué se recomienda y para qué sirve este ingenioso método

Un truco poco conocido con papel aluminio puede ayudar a proteger los árboles y se utiliza en varias partes del mundo con un fin práctico.

El papel aluminio y otras medidas de prevención favorecen el crecimiento saludable de los árboles.



WEB
Por Redacción

En los jardines y huertas existen métodos caseros que ayudan a cuidar los árboles sin recurrir a productos químicos. El uso del papel aluminio genera intriga porque normalmente tiene un uso lógico para la cocina en diferentes comidas. Sin embargo, su aplicación en los troncos de los árboles cumple una función clave en la protección natural.

Este truco no se trata de fertilizar ni de decorar el jardín, sino de defender a los árboles frente a visitantes indeseados que pueden afectar su crecimiento y desarrollo. Además, existen otros recursos caseros que se complementan con este procedimiento para lograr resultados más duraderos y efectivos.


El papel aluminio y otras medidas de prevención favorecen el crecimiento saludable de los árboles.

Qué beneficios aporta el uso del papel aluminio en los árboles

El uso de papel aluminio en el tronco de los árboles se recomienda para evitar que insectos trepen hacia sus ramas y dañen hojas o frutos.

  • Este ingenioso pero simple truco trata de envolver la base del tronco, ya que el brillo metálico refleja la luz del sol y genera un efecto que desorienta a plagas como hormigas, pulgones y larvas. También impide que algunos animales pequeños puedan trepar fácilmente.
  • Otra ventaja es que el aluminio contribuye a proteger la corteza de los rayos intensos del sol, que en ciertas épocas del año pueden provocar quemaduras o grietas.
  • Además, al ser un material económico y fácil de colocar, se convierte en una solución práctica para quienes buscan cuidar el jardín sin grandes gastos.

Según la sección de agricultura y recursos naturales de la Universidad de California, este método es eficaz cuando se combina con una buena limpieza de malezas alrededor del árbol y un control visual frecuente.


El papel aluminio y otras medidas de prevención favorecen el crecimiento saludable de los árboles.

Existen otros métodos caseros para proteger los árboles en casa

El papel aluminio es un truco muy eficaz, pero hay alternativas sencillas y naturales que pueden reforzar la protección de los árboles.

  • Uno de ellos es la cal agrícola, que se utiliza para pintar los troncos. Su aplicación crea una capa que refleja la luz solar y mantiene alejados a algunos insectos.
  • Otra opción es la preparación de infusiones de ajo o ají picante, que al rociarse sobre hojas y ramas actúan como repelentes naturales frente a plagas sin dañar el medioambiente.
  • También existen trampas caseras hechas con botellas cortadas y un poco de cerveza en su interior. Eso atrae insectos como caracoles o babosas y evita que se acerquen a los cultivos.
  • Como opción más profesional está el uso de mallas o telas finas alrededor de los árboles jóvenes. Esta estrategia protege tanto de insectos como de aves en la temporada de frutos.

El papel aluminio y otras medidas de prevención favorecen el crecimiento saludable de los árboles.

Colocar papel aluminio en los troncos es un recurso simple que puede marcar la diferencia en el cuidado de los árboles. Su simple uso es capaz de reflejar la luz y evitar que insectos suban. Eso lo convierte en una barrera eficaz y económica.

