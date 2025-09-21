No es la leche: una experta en nutrición revela cuál es el alimento que contiene el doble de calcio

Una especialista en nutrición sorprendió al revelar que un alimento común y barato supera a la leche en calcio y fortalece huesos, dientes y hasta el corazón.

Después cierta edad, el cuerpo necesita alimentos que refuercen el calcio para que los huesos se mantengan firmes.

La experta en nutrición, Júlia Farré, aseguró que las sardinas en lata, cuando se consumen con sus espinas, contienen el doble de calcio que la leche. Este hallazgo coloca a este pescado azul, muchas veces subestimado, como un aliado fundamental para mantener huesos fuertes y prevenir la osteoporosis.

Según la Bone Health and Osteoporosis Foundation, 100 gramos de sardinas en conserva aportan hasta 380 miligramos de calcio, mientras que la misma cantidad de leche apenas llega a 120 miligramos. Incluso en raciones habituales (85 gramos de sardinas frente a 200 ml de leche), las sardinas siguen ganando: 325 mg contra 240 mg.

Harvard dice que la leche no es saludable Aportes saludables Más allá de los huesos El calcio no solo fortalece huesos y dientes. También participa en la contracción muscular, en la transmisión de impulsos nerviosos y en el correcto funcionamiento del corazón. Por eso, la especialista destaca que incluir sardinas en la dieta es una forma práctica y económica de cubrir las necesidades diarias de este mineral.

Además de calcio, las sardinas aportan proteínas de alta calidad y vitaminas esenciales. Entre ellas, la vitamina B3 ayuda a reducir el colesterol, la B12 es clave en el embarazo y la salud mental, y la vitamina D favorece la absorción de calcio y fortalece el sistema inmune. A esto se suman minerales como yodo y fósforo, y ácidos grasos omega 3, conocidos por su poder antiinflamatorio y protector del corazón.

Ni portavelas ni macetita dos formas de aprovechar las latas de atún, un tesoro que tenés en casa (2) Sardinas enlatadas Alternativas vegetales No todos disfrutan del pescado o eligen alimentos de origen animal. Para ellos, la especialista recomienda sumar a la dieta opciones vegetales ricas en calcio como la rúcula, la col rizada, las almendras, las semillas de chía o legumbres como los garbanzos y alubias. Estas alternativas permiten diversificar la ingesta de este mineral sin depender solo de lácteos o conservas.

Lejos de ser un simple recurso de despensa, las sardinas en lata han pasado a ser consideradas una “joya nutricional”. Su accesibilidad, bajo costo y larga duración las convierten en una opción ideal para todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez. Consumirlas enteras, con espinas, es el detalle que marca la diferencia y asegura aprovechar al máximo sus beneficios