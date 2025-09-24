En el Parque Nacional Kosciuszko , ecologistas confirmaron la presencia de una zarigüeya de Leadbeater , especie en peligro crítico que se creía confinada a Victoria. El hallazgo, confirmado por el Santuario de Healesville y la Universidad Nacional Australiana, se obtuvo tras revisar millones de imágenes de cámaras trampa, según este informe sobre descubrimientos de fauna silvestre .

Poner un rollo de papel higiénico en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar ollas y sartenes para devolverles el brillo

El análisis reveló siete fotografías en apenas diez segundos de esta pequeña criatura de cola tupida, a 250 kilómetros del último registro conocido.

Para el Dr. Fred Ford, funcionario del Departamento de Medio Ambiente, fue “impactante reconocer esa distintiva cola moviéndose entre las imágenes en pantalla”.

En Victoria sobreviven menos de 40 individuos de la subespecie de tierras bajas, restringida al bosque de Yellingbo. Su hábitat original se redujo drásticamente por la tala y el desarrollo urbano.

Se creía que esta zarigüeya estaba extinta ahora, los ecologistas han hecho un descubrimiento sorprendente (2)

La zarigüeya de Leadbeater depende de huecos en árboles que tardan más de 150 años en formarse, lo que la hace especialmente vulnerable.

Hábitat en bosques húmedos y antiguos.

Necesidad de cavidades maduras para anidar.

Población crítica en la región de Melbourne.

1800 Fotografía: DCCEEW

Conservación y futuro de la especie

La ministra de Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, Penny Sharpe, calificó el hallazgo de “extraordinario” y destacó el compromiso de los equipos que revisaron millones de imágenes.

Además, señaló que la reducción de caballos salvajes (brumbies) mediante programas de control permitió recuperar espacio para especies nativas.

Se creía que esta zarigüeya estaba extinta ahora, los ecologistas han hecho un descubrimiento sorprendente (3) Fotografía: Dan Harley

Los especialistas instalarán nuevas cámaras en Kosciuszko para evaluar si existen más ejemplares y determinar si la población redescubierta es estable.

Considerada por algunos como “el hada del bosque” por su carácter esquivo, la zarigüeya de Leadbeater ya había sorprendido en 1961, cuando fue redescubierta tras declararse extinta.

Este nuevo registro reabre la esperanza de reforzar los programas de conservación y evitar que una de las especies emblemáticas de Australia desaparezca definitivamente.

Fuentes: Departamento de Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur; Santuario de Healesville; Universidad Nacional Australiana.