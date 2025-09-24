24 de septiembre de 2025 - 12:23

El bidet es cosa del pasado: el nuevo invento que revoluciona la higiene personal

El washlet, una tecnología que transforma el inodoro en un dispositivo inteligente, ya se perfila como el sustituto del bidet tradicional.

El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

Siempre al lado del inodoro, el bidet se ha ganado su lugar, pero con el correr de los años, las nuevas edificaciones han hecho que todo sea menos espacioso y es ahi cuando este dispositivo sanitario termina perdiendo protagonismo.

Bidet
El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

Murió el bidet: el nuevo invento que revoluciona la higiene personal

El washlet funciona como un accesorio integrado al inodoro, que incluye chorros de agua a presión, secado automático y tapas que se abren y cierran solas. Esta propuesta, popular en Japón y en expansión global, ofrece una alternativa más práctica y ecológica que el bidet clásico.

Entre sus principales ventajas se destacan:

  • Mayor higiene con limpieza más precisa y suave.
  • Ahorro de espacio, al no requerir instalaciones adicionales.
  • Consumo de agua reducido, en comparación con el bidet tradicional.
  • Confort tecnológico, al incorporar funciones automáticas.
    Bidet
    El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

    El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

Bidet
El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

La tendencia crece porque estos inodoros inteligentes responden a dos demandas actuales: la optimización de recursos y la búsqueda de experiencias más cómodas en la vida cotidiana. Por eso, cada vez más usuarios consideran que el washlet podría ser el reemplazo definitivo del bidet.

En un contexto donde la innovación apunta a la sustentabilidad, el washlet aparece como un símbolo de modernidad en el baño y abre el debate sobre si el clásico bidet seguirá vigente en los hogares argentinos.

