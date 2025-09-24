El bidet es cosa del pasado: el nuevo invento que revoluciona la higiene personal

El bidet fue durante décadas un infaltable en los baños argentinos , pero una innovación tecnológica amenaza con dejarlo en el pasado. Se trata del inodoro inteligente con washlet , un sistema que combina comodidad y sustentabilidad, que es ideal para la higiene de las personas.

Poner un rollo de papel higiénico en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar ollas y sartenes para devolverles el brillo

Siempre al lado del inodoro, el bidet se ha ganado su lugar , pero con el correr de los años, las nuevas edificaciones han hecho que todo sea menos espacioso y es ahi cuando este dispositivo sanitario termina perdiendo protagonismo.

El washlet funciona como un accesorio integrado al inodoro , que incluye chorros de agua a presión, secado automático y tapas que se abren y cierran solas. Esta propuesta, popular en Japón y en expansión global, ofrece una alternativa más práctica y ecológica que el bidet clásico.

El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto.

Bidet El Bidet ya no va más con la llegada de este nuevo artefacto. Web

La tendencia crece porque estos inodoros inteligentes responden a dos demandas actuales: la optimización de recursos y la búsqueda de experiencias más cómodas en la vida cotidiana. Por eso, cada vez más usuarios consideran que el washlet podría ser el reemplazo definitivo del bidet.

En un contexto donde la innovación apunta a la sustentabilidad, el washlet aparece como un símbolo de modernidad en el baño y abre el debate sobre si el clásico bidet seguirá vigente en los hogares argentinos.