Cómo eliminar las malas hierbas del jardín con 2 métodos simples

Las malas hierbas cuando crecen pueden arruinar los jardines aún bien cuidados . Esos pequeños yuyos aparecen entre las baldosas, bajo los arbustos o en todo el césped , y se multiplican con rapidez. Existen dos formas simples y efectivas para retirarlas sin dañar otras plantas ni alterar el equilibrio natural del suelo.

Los métodos son demasiado simples si se aprovecha el clima y la humedad del piso. Aunque también se necesita ingrediente de cocina que aparece en todos los hogares. Utilizando el ingenio y la paciencia , el césped permanecerá saludable sin tener que recurrir a los herbicidas que terminan siendo agresivos.

Las malas hierbas como diente de león , gramilla, trébol, llantén, ortiga y correhuela suelen aparecer con fuerza en primavera.

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

Según la Royal Horticultural Society (RHS) , eliminar esas malezas después de la lluvia es más eficaz porque la humedad facilita la extracción y reduce el riesgo de que queden fragmentos en el suelo.

Es indispensable exterminarlas porque esto ayuda a airear la tierra y a mejorar la absorción de agua para las plantas ornamentales y el césped.

El segundo truco se realiza con la mezcla casera de vinagre blanco

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los líquidos más populares en la jardinería natural.

Gracias a su contenido de ácido acético permite secar las hojas de las malas hierbas sin afectar demasiado al entorno.

permite secar las hojas de las malas hierbas sin afectar demasiado al entorno. Para prepararlo, solo debemos mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua y luego aplicarlo directamente sobre las hojas de las plantas no deseadas, evitando tocar las ornamentales.

con una parte de y luego sobre las hojas de las plantas no deseadas, evitando tocar las ornamentales. Este método es especialmente útil para controlar hierbas que crecen entre las juntas de baldosas o caminos de piedra, donde son difíciles de arrancar manualmente.

o caminos de piedra, donde son difíciles de arrancar manualmente. Un dato importante es que se recomienda aplicarlo en días soleados, ya que el calor acelera el efecto del vinagre.

ya que el calor acelera el efecto del vinagre. Los herbicidas naturales con ácido acético actúan mejor sobre las hojas jóvenes, debilitando el crecimiento sin alterar el pH del suelo si se usa con moderación.

Eliminar las malas hierbas en el jardín es un paso importante para cuidar el césped y las plantas. Con estos métodos sencillos solo se necesita algo de paciencia y constancia, ya que terminan igual de eficaces y más sostenibles. Por eso, retirarlas después del riego o aplicar vinagre blanco en las zonas complicadas permite mantener el jardín limpio y sano.