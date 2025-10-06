6 de octubre de 2025 - 22:05

Cómo eliminar las malas hierbas del jardín con 2 métodos simples

Una serie de métodos prácticos ayudan a mantener el jardín libre de malas hierbas como el trébol y la gramilla que perjudican el césped.

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las malas hierbas cuando crecen pueden arruinar los jardines aún bien cuidados. Esos pequeños yuyos aparecen entre las baldosas, bajo los arbustos o en todo el césped, y se multiplican con rapidez. Existen dos formas simples y efectivas para retirarlas sin dañar otras plantas ni alterar el equilibrio natural del suelo.

Leé además

Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
En tu jardín, las plantas del romero transforman la jardinería con aroma.

El arbusto que perfuma el aire y casi no necesita agua: ideal para el jardín

Por Ignacio Alvarado

Los métodos son demasiado simples si se aprovecha el clima y la humedad del piso. Aunque también se necesita ingrediente de cocina que aparece en todos los hogares. Utilizando el ingenio y la paciencia, el césped permanecerá saludable sin tener que recurrir a los herbicidas que terminan siendo agresivos.

malas hierbas
No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

El primer método se realiza tras la lluvia o un riego abundante

Las malas hierbas como diente de león, gramilla, trébol, llantén, ortiga y correhuela suelen aparecer con fuerza en primavera.

  • Una de las formas más seguras y rápidas para retirarlas es hacerlo después de una lluvia o de un riego abundante, cuando el suelo está blando y permite quitar la planta completa junto con la raíz.
  • El método es manual y consiste en usar una pequeña pala o guante de jardinería para remover el sustrato con cuidado y levantar las hierbas de raíz.
  • En esta opción, es importante no arrancarlas en seco, ya que las raíces suelen romperse y facilitan que la planta vuelva a crecer.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), eliminar esas malezas después de la lluvia es más eficaz porque la humedad facilita la extracción y reduce el riesgo de que queden fragmentos en el suelo.

Es indispensable exterminarlas porque esto ayuda a airear la tierra y a mejorar la absorción de agua para las plantas ornamentales y el césped.

malas hierbas
No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

El segundo truco se realiza con la mezcla casera de vinagre blanco

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los líquidos más populares en la jardinería natural.

  • Gracias a su contenido de ácido acético permite secar las hojas de las malas hierbas sin afectar demasiado al entorno.
  • Para prepararlo, solo debemos mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua y luego aplicarlo directamente sobre las hojas de las plantas no deseadas, evitando tocar las ornamentales.
  • Este método es especialmente útil para controlar hierbas que crecen entre las juntas de baldosas o caminos de piedra, donde son difíciles de arrancar manualmente.
  • Un dato importante es que se recomienda aplicarlo en días soleados, ya que el calor acelera el efecto del vinagre.
  • Los herbicidas naturales con ácido acético actúan mejor sobre las hojas jóvenes, debilitando el crecimiento sin alterar el pH del suelo si se usa con moderación.
malas hierbas
No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

Eliminar las malas hierbas en el jardín es un paso importante para cuidar el césped y las plantas. Con estos métodos sencillos solo se necesita algo de paciencia y constancia, ya que terminan igual de eficaces y más sostenibles. Por eso, retirarlas después del riego o aplicar vinagre blanco en las zonas complicadas permite mantener el jardín limpio y sano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera.

La planta que es ideal para un cerco perimetral: crece rápido y resiste a todo tipo de climas

Por Redacción
Esta planta necesita sembrarse o plantarse en climas cálidos de primavera para luego desarrollarse en plenitud.

La planta perenne que debe sembrarse antes del verano: atrae polinizadores como abejas y mariposas

Por Redacción
te verde en el jardin: por que lo recomiendan y como aplicarlo correctamente

Té verde en el jardín: por qué lo recomiendan y cómo aplicarlo correctamente

Por Daniela Leiva
19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en diciembre

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en diciembre

Por Ignacio Alvarado