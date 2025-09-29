29 de septiembre de 2025 - 07:51

La especia que podés plantar en el jardín, repele a los mosquitos y además da buen aroma

Una especia clave para tu jardín, ideal para la jardinería, protege tus plantas de mosquitos y perfuma el aire con frescura natural.

La albahaca embellece el jardín, mejora la jardinería y protege tus plantas.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Tener un jardín no solo se trata de decorar con flores y plantas coloridas. La jardinería también puede ayudarte a resolver problemas cotidianos como la invasión de insectos. Existe una especia que, además de embellecer el entorno, funciona como un escudo natural contra los mosquitos y llena de aroma agradable cada rincón.

Esa especia es nada menos que la albahaca, un clásico en la cocina, pero también una joya en el jardín. Lo curioso es que, además de usarse en ensaladas y salsas, tiene propiedades repelentes que son efectivas en ambientes externos. Estudios del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia confirmaron que los aceites esenciales de la albahaca generan compuestos volátiles que resultan molestos para los mosquitos. Así, quienes la tienen en sus macetas disfrutan de un espacio libre de picaduras.

La albahaca embellece el jardín, mejora la jardinería y protege tus plantas.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de plantas medicinales en control de plagas, la albahaca figura como una de las más prometedoras gracias a su contenido de eugenol y citronelol. Estos elementos actúan como repelentes naturales y no representan un riesgo ambiental. En el mundo de la jardinería, se destaca porque no solo protege sino que también realza los ambientes con su fragancia fresca y vibrante.

Cómo cultivarla en casa

Lo mejor de todo es que plantar albahaca es sencillo y accesible. Solo necesitás un poco de sol directo, riego moderado y tierra bien drenada. Con cuidados básicos, tus plantas se mantendrán saludables y listas para acompañar tus comidas y protegerte de los mosquitos al mismo tiempo. Si querés comenzar desde cero, podés hacerlo con semillas fáciles de conseguir:

  • Semillas de albahaca genovesa

  • Semillas de albahaca morada

  • Semillas de albahaca limón

    La albahaca embellece el jardín, mejora la jardinería y protege tus plantas.

Esta especia reúne dos cualidades poco comunes: embellece y protege. Con ella, tu jardín se convierte en un espacio más disfrutable y libre de insectos molestos. La jardinería no solo se trata de estética, también es funcional, y la albahaca demuestra que las plantas pueden ser aliadas naturales para tu bienestar.

