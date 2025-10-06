Té verde en el jardín: por qué lo recomiendan y cómo aplicarlo correctamente

En la búsqueda de métodos naturales para cuidar el jardín , el té verde se ganó un lugar entre los aliados más simples y eficaces. Lo que muchos toman como una infusión energizante también puede convertirse en un potente fertilizante y protector natural para las plantas .

Este té es rico en antioxidantes, minerales y compuestos que fortalecen el suelo, este ingrediente cotidiano ofrece una alternativa económica y ecológica a los productos químicos.

En los últimos años, cada vez más personas en Argentina adoptaron hábitos sustentables en el hogar , y el uso del té verde en la jardinería es una de esas prácticas que combinan cuidado ambiental y buenos resultados. Ya sea en macetas, huertas o canteros, esta infusión puede marcar la diferencia en la salud y el crecimiento de las plantas.

El té verde contiene polifenoles, taninos, magnesio, zinc y potasio , todos nutrientes esenciales que ayudan al desarrollo vegetal. Su aplicación regular mejora la estructura del suelo, potencia la floración y estimula el crecimiento de hojas más verdes y fuertes.

Además, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales, lo que lo convierte en una opción ideal para prevenir el ataque de hongos o bacterias en raíces y tallos. En climas húmedos, donde estos problemas son frecuentes, el té verde puede ser un gran aliado.

También actúa como un estimulante natural del crecimiento, gracias a la presencia de compuestos orgánicos que favorecen la multiplicación de microorganismos beneficiosos en la tierra. En otras palabras, mejora la “vida del suelo”, haciendo que las raíces absorban mejor los nutrientes disponibles.

té verde

Cómo preparar el té verde para usar en el jardín

Existen dos formas principales de aprovechar el té verde: como infusión líquida o como abono sólido a partir de las hojas usadas. Ambas son igual de efectivas, pero se aplican de manera diferente.

Como infusión líquida (para regar o pulverizar)

Hervir un litro de agua y agregar 2 o 3 saquitos de té verde. Dejar reposar hasta que el líquido esté a temperatura ambiente. Retirar las bolsas y colocar el té en una botella con rociador o en una regadera. Aplicar directamente sobre la tierra o rociar sobre las hojas una vez por semana. Esta infusión actúa como fertilizante suave y como refuerzo foliar. En plantas débiles o en época de crecimiento, puede aplicarse dos veces por semana.

En hojas o saquitos usados (como abono sólido)

Dejar secar los restos de té verde (hojas sueltas o saquitos). Mezclarlos con la tierra de las macetas o espolvorearlos sobre el suelo. También se pueden incorporar al compost, donde aceleran el proceso de descomposición. Este método ayuda a mantener la humedad del sustrato y mejora su textura. Es ideal para plantas de interior o para quienes buscan fertilizar de forma lenta y constante. hojas de té verde

Qué plantas se benefician más con este fertilizante casero

El té verde es especialmente útil en plantas que requieren suelos ligeramente ácidos, como los limoneros, azaleas, hortensias y helechos. También funciona muy bien en cultivos de hortalizas de hojas verdes —como la lechuga o la espinaca—, ya que potencia el color y la resistencia.

En el caso de plantas con flores, ayuda a prolongar la floración y a fortalecer los tallos. No obstante, en especies que prefieren suelos alcalinos, como los geranios o las lavandas, se recomienda usarlo con menor frecuencia.

Aunque el té verde es natural, su uso excesivo puede alterar el pH del suelo. Por eso, lo ideal es aplicarlo una o dos veces por semana y observar cómo responde cada planta. También es importante no usar té con azúcar o saborizantes, ya que pueden atraer hormigas u otros insectos.

Otra buena práctica es alternar el té verde con otros fertilizantes caseros, como el agua de cáscaras de banana o el café molido. Así se logra una nutrición más completa y equilibrada.