Morrones rellenos al horno: una comida nutritiva y deliciosa

Estas recetas de morrones rellenos al horno son ideales para disfrutar una comida sabrosa, liviana y muy completa.

Morrones rellenos al horno una comida nutritiva y deliciosa (3)
Los morrones rellenos al horno es una comida que combinan lo mejor de la cocina casera: sabor, practicidad y nutrición. En esta receta vas a aprender cómo preparar este clásico que no falla, con pocos ingredientes y un resultado que siempre queda bien.

Podés servirlos solos o acompañados con arroz, puré o ensalada.

Ingredientes para los morrones rellenos

  • 4 morrones rojos o verdes grandes

  • 300 g de carne picada (puede ser vacuna o mixta)

  • 1 cebolla picada

  • 1 diente de ajo picado

  • ½ taza de arroz cocido

  • 2 cucharadas de salsa de tomate

  • 1 huevo

  • Sal, pimienta y orégano a gusto

  • Queso rallado o en fetas para gratinar

Morrones rellenos al horno una comida nutritiva y deliciosa (1)

Paso a paso para prepararlos

Paso 1. Cortá la parte superior de los morrones y retirales las semillas. Podés usar tanto los rojos como los verdes, o una mezcla de ambos para darle más color al plato.

Paso 2. En una sartén con un chorrito de aceite, reahogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Sumá la carne picada, condimentá con sal y pimienta, y cociná hasta que se dore.

Paso 3. Agregá el arroz cocido, la salsa de tomate y el huevo. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

Paso 4. Rellená cada morrón con la mezcla, colocá por encima un poco de queso rallado o una feta, y acomodalos en una fuente para horno con un poco de agua en la base para que no se quemen.

Paso 5. Llevá al horno a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que los morrones estén tiernos y el queso dorado.

Morrones rellenos al horno una comida nutritiva y deliciosa (2)

Un plato saludable y adaptable

Estos morrones rellenos al horno son ideales para quienes buscan una comida nutritiva sin complicarse demasiado. .

Se pueden adaptar fácilmente: usar arroz integral, quinoa o lentejas en lugar del arroz blanco, reemplazar la carne por soja texturizada o verduras salteadas, y agregar condimentos como pimentón o comino para darle más sabor.

Además, pueden prepararse con anticipación y calentarse antes de servir, lo que los vuelve perfectos para una comida de domingo en familia o una vianda para el trabajo.

