Morrones rellenos al horno: una comida nutritiva y deliciosa

Los morrones rellenos al horno es una comida que combinan lo mejor de la cocina casera: sabor, practicidad y nutrición. En esta receta vas a aprender cómo preparar este clásico que no falla, con pocos ingredientes y un resultado que siempre queda bien.

Paso 1. Cortá la parte superior de los morrones y retirales las semillas. Podés usar tanto los rojos como los verdes, o una mezcla de ambos para darle más color al plato.

Paso 2. En una sartén con un chorrito de aceite, reahogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Sumá la carne picada, condimentá con sal y pimienta, y cociná hasta que se dore.

Paso 3. Agregá el arroz cocido , la salsa de tomate y el huevo. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

Paso 4. Rellená cada morrón con la mezcla, colocá por encima un poco de queso rallado o una feta, y acomodalos en una fuente para horno con un poco de agua en la base para que no se quemen.

Paso 5. Llevá al horno a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que los morrones estén tiernos y el queso dorado.

Un plato saludable y adaptable

Estos morrones rellenos al horno son ideales para quienes buscan una comida nutritiva sin complicarse demasiado. .

Se pueden adaptar fácilmente: usar arroz integral, quinoa o lentejas en lugar del arroz blanco, reemplazar la carne por soja texturizada o verduras salteadas, y agregar condimentos como pimentón o comino para darle más sabor.

Además, pueden prepararse con anticipación y calentarse antes de servir, lo que los vuelve perfectos para una comida de domingo en familia o una vianda para el trabajo.