Las recetas de cocina casera enseñan trucos para lograr un bizcochuelo esponjoso sin batidora, con una técnica más simple y aireada.

El bizcochuelo es una de las preparaciones más tradicionales de la repostería argentina. Sin embargo, muchas personas evitan hacerlo porque creen que se necesita batidora eléctrica para lograr volumen y esponjosidad. Los expertos en recetas aseguran que eso no es imprescindible: con una mezcla manual bien hecha y un par de secretos, el resultado puede ser incluso mejor.

El truco para un bizcochuelo más aireado El secreto está en el orden y la temperatura de los ingredientes. Los huevos a temperatura ambiente se mezclan primero con el azúcar para incorporar aire, pero sin batir demasiado.

Luego, se integran los líquidos y finalmente los secos tamizados, lo que evita que la masa pierda ligereza.

Usar una espátula o batidor manual en lugar de una batidora permite un control más suave del mezclado, conservando las burbujas de aire que le dan volumen al bizcochuelo.

Ya no hagas bizcochuelo con batidora la mezcla rápida que queda más esponjosa (1) Recetas fáciles: paso a paso sin batidora Ingredientes:

3 huevos.

1 taza de azúcar.

1/2 taza de aceite neutro (girasol o maíz).

1 taza de leche.

2 tazas de harina leudante.

Esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional). Preparación: En un bol grande, mezclar los huevos con el azúcar usando un batidor de mano o tenedor.

Incorporar el aceite y la leche, integrando suavemente.

Agregar la esencia de vainilla o ralladura si se desea.

Tamizar la harina y añadirla en dos partes, mezclando con movimientos envolventes.

Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar salga seco. El resultado es un bizcochuelo alto, húmedo y aireado, sin necesidad de usar batidora. Ya no hagas bizcochuelo con batidora la mezcla rápida que queda más esponjosa (3) Cocina casera con textura perfecta Este método no solo ahorra tiempo, sino que evita el exceso de mezcla que muchas veces endurece la masa. Además, permite adaptar la receta base con cacao, frutas o chips de chocolate. Una de esas recetas simples y efectivas que demuestran que con paciencia y los trucos adecuados, cualquier persona puede lograr un bizcochuelo de panadería sin depender de electrodomésticos.