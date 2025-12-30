Fácil, rico y rendidor: cómo hacer un espectacular turrón de avena y chocolate

Clásico y rendidor, este turrón de avena y chocolate es de esas recetas simples que siguen siendo las más elegidas a la hora de pensar en un postre.

El turrón de avena y chocolate es una de esas recetas que atraviesan generaciones y siguen vigentes porque son fáciles, rendidoras y, sobre todo, riquísimas. No necesita horno, no requiere técnicas complicadas y se arma en pocos pasos, lo que lo convierte en un comodín perfecto para diferentes ocasiones.

En Argentina, este tipo de turrón suele aparecer cuando hay que resolver un postre rápido o sumar algo casero a la mesa sin pasar horas en la cocina. La combinación de chocolate semiamargo, manteca, azúcar y avena arrollada da como resultado una textura firme pero agradable al corte, con ese equilibrio justo entre dulzor e intensidad.

Las galletitas criollitas, además, aportan estructura y un contraste crocante que hace que cada bocado sea distinto al anterior. Otro de los grandes atractivos de esta receta es su versatilidad.

turrón de chocolate y avena.. Se puede preparar con anticipación, se conserva bien y se adapta a distintos moldes. No hace falta batidora ni equipamiento especial: con un bowl, una cuchara y un molde alcanza. Además, es una receta ideal para hacer con chicos, ya que no tiene pasos complejos y el armado por capas resulta entretenido.

El turrón de avena y chocolate se sirve frío, cortado en cuadrados o rectángulos, y suele desaparecer rápido de la fuente. Es de esas recetas simples que siempre salen bien y que, una vez que se prueban, se repiten una y otra vez.

Ingredientes y materiales para el turrón 200 gramos de chocolate semiamargo

200 gramos de manteca

200 gramos de azúcar

200 gramos de avena arrollada

200 gramos de avena arrollada

Galletitas criollitas, cantidad necesaria Además, se necesita un molde de aproximadamente 10 x 20 centímetros. Si es de silicona, el desmolde será más sencillo. En caso de usar un molde común, se recomienda forrarlo con papel manteca o film, dejando que sobresalga un centímetro por fuera de los bordes. Si el molde es antiadherente, una alternativa práctica es pasarle un algodón humedecido en alcohol, lo que ayuda a que el chocolate no se adhiera y se pueda desmoldar sin problemas. El paso a paso para hacer el mejor turrón de chocolate y avena Preparar el molde

Antes de comenzar, acondicioná el molde elegido según el material. Forralo o preparalo para facilitar el desmolde una vez que el turrón esté frío. Fundir los ingredientes

Picá el chocolate semiamargo y cortá la manteca en cubitos. Colocá ambos junto con el azúcar en un bowl apto para microondas o en una olla para baño María. Calentá de a poco, mezclando, hasta que todo esté completamente fundido y integrado. Incorporar la avena

Una vez que la mezcla esté lisa y homogénea, agregá la avena arrollada. Mezclá bien para que quede bien distribuida y embebida en el chocolate. Armar el turrón

Cubrir la base del molde con una capa de la preparación de chocolate. Luego, colocá una capa de galletitas criollitas. Repetí el procedimiento alternando capas de chocolate y galletitas hasta terminar, asegurándote de que la última capa sea de chocolate. Apretá cada capa con una espátula, cuchara o con la mano para compactar bien. Refrigerar

Llevá el molde a la heladera durante un par de horas, hasta que el turrón esté bien firme. Desmoldar y servir

Una vez solidificado, desmoldá con cuidado y cortá en porciones. Si sobra, se puede conservar fuera de la heladera en un lugar fresco y seco.