Trufas navideñas de chocolate y naranja: listas en 10 minutos

Entre las recetas más buscadas para Navidad, esta comida dulce se hace rápido, usa pocos ingredientes y resuelve el postre sin horno.

Las trufas navideñas de chocolate y naranja se consolidan como una de las recetas más prácticas para el 24 de diciembre en Argentina. Son una comida dulce, intensa y elegante que se prepara en apenas diez minutos, con ingredientes simples y sin necesidad de horno ni cocción.

En plena víspera de Navidad, cuando el tiempo escasea y la mesa se llena de opciones, estas recetas rápidas ganan protagonismo. Las trufas combinan el sabor profundo del chocolate con el toque fresco de la naranja, logrando una comida equilibrada que se arma con pocos ingredientes y se adapta perfecto al clima de diciembre.

image Trufas express con recetas, comida festiva y pocos ingredientes bien combinados. Además de ser fáciles, estas trufas permiten adelantarse y liberar espacio en la cocina. Se pueden preparar mientras esperás el brindis o incluso antes de la cena. Por eso, este tipo de recetas cortas se vuelven aliadas para sumar una comida casera sin complicarse, aprovechando ingredientes que suelen estar a mano en estas fechas.

Otro punto a favor es su versatilidad. Podés presentarlas como postre, para acompañar el café o incluso como regalo comestible. En todos los casos, estas recetas destacan por transformar ingredientes simples en una comida con estética y sabor navideño, ideal para compartir en familia.

Ingredientes 200 g de chocolate semiamargo

Ralladura de 1 naranja

2 cucharadas de jugo de naranja

3 cucharadas de crema

Cacao, coco rallado o frutos secos para rebozar image Trufas express con recetas, comida festiva y pocos ingredientes bien combinados. Paso a paso Derretí el chocolate a baño María o a fuego mínimo, cuidando que no se queme. Este paso es clave en las recetas rápidas y define la textura final de la comida .

Retirá del fuego y sumá la crema, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclá hasta integrar bien todos los ingredientes .

Dejá reposar la preparación unos minutos hasta que tome consistencia, algo habitual en este tipo de recetas sin cocción.

Formá bolitas con las manos y rebozalas con cacao, coco o frutos secos, usando los ingredientes que tengas.

Llevá a frío unos minutos y serví una comida dulce ideal para cerrar la Nochebuena con estas recetas simples.