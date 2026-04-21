Los expertos despejan la duda: ¿el ayuno ayuda a perder peso?

Algunas personas imitan tendencias sobre el adelgazamiento y eliminan la primera comida del día creyendo que así bajarán de peso. Qué dicen los expertos.

Según los expertos, la clave está en no usar esa omisión como herramienta deliberada para adelgazar.

La idea parece lógica a primera vista: si no desayunás, consumís menos calorías durante el día y eso se traduce en pérdida de peso. Es una de las estrategias más populares entre quienes buscan adelgazar sin hacer demasiados cambios en su rutina. Pero hay un problema con esa lógica que los expertos llevan años intentando señalar.

Lo que ocurre en el cuerpo después de saltarse el desayuno no siempre sigue el camino que se espera. Las investigaciones sobre el tema revelan un panorama bastante más complejo, y en muchos casos, el resultado es exactamente el contrario al buscado. Antes de eliminar esa primera comida del día, vale la pena conocer qué dicen exactamente los estudios.

persona que no desayuna Si una persona genuinamente no tiene apetito por la mañana, no es necesario obligarse a comer. WEB

Cómo es el efecto rebote que nadie calcula Uno de los problemas de saltarse el desayuno es lo que sucede horas después. Al llegar al mediodía o la tarde con muchas horas de ayuno encima, el cuerpo responde con una señal de hambre más intensa de lo habitual. Esa sensación lleva, en la mayoría de los casos, a comer porciones más grandes, elegir alimentos más calóricos o caer en snacks azucarados y ultraprocesados que ofrecen satisfacción rápida pero poca saciedad.

El resultado es que muchas personas que eliminan el desayuno terminan consumiendo más calorías totales a lo largo del día que quienes sí desayunan. Por eso, los estudios sugieren que, en promedio, saltarse el desayuno no contribuye a la pérdida de peso y en varios casos se asocia con un aumento de peso gradual.

A esto se suma que la ausencia de una comida nutritiva por la mañana puede provocar déficit de nutrientes clave como calcio, fibra y proteínas, elementos que resultan difíciles de compensar con las comidas restantes del día. persona que no desayuna Los datos disponibles indican que esa estrategia no funciona como se espera. WEB Cuáles son los riesgos que van más allá de la balanza El impacto de omitir el desayuno de forma habitual no se limita al peso corporal. Las investigaciones vinculan esta práctica sostenida en el tiempo con un mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas.

de forma habitual no se limita al peso corporal. Las investigaciones vinculan esta en el tiempo con un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y Cuando el cuerpo no recibe alimento durante muchas horas seguidas, el metabolismo puede volverse más conservador, es decir, tiende a gastar menos energía como mecanismo de adaptación, lo que dificulta aún más la pérdida de peso a largo plazo.

puede volverse más es decir, tiende a gastar como mecanismo de adaptación, lo que dificulta aún más la pérdida de peso a largo plazo. Organismos de salud y nutricionistas especializados, entre ellos los referenciados por Henry Ford Health y BBC Good Food, coinciden en que el enfoque más efectivo para controlar el peso no pasa por saltarse comidas sino por construir una alimentación equilibrada. Un desayuno que incluya proteínas, fibra y frutas o verduras genera saciedad, estabiliza los niveles de glucosa en sangre y reduce la probabilidad de comer en exceso durante el resto del día. persona que no desayuna WEB Saltarse el desayuno puede parecer un atajo sencillo, pero la evidencia indica que rara vez conduce a los resultados esperados y puede traer consecuencias para la salud.