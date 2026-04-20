Los estudios de expertos revelan que las personas con un coeficiente intelectual bajo utilizan estas 7 frases

Expertos en psicología advierten que ciertas muletillas actúan como atajos mentales para evitar la responsabilidad de argumentar con datos y hechos reales.

Estas son las frases que más repiten las personas con bajo coeficiente intelectual según estudios.

El lenguaje revela mucho más de lo que imaginamos sobre nuestra identidad y capacidad intelectual. Según la profesora de psicología Katherine Kinzler, al hablar dejamos rastros inconscientes que permiten evaluar la profundidad de nuestro pensamiento. Existen estudios sobre expresiones específicas que delatan un estancamiento en el razonamiento crítico, incluso cuando no existe la intención de parecerlo.

La comunicación humana no solo transmite mensajes, sino que expone la madurez emocional del emisor. Cuando una persona se siente acorralada en una discusión o carece de información sólida, suele recurrir a frases prehechas para proteger su ego o evitar el esfuerzo de explicar una idea compleja.

Atajos verbales que esconden falta de evidencia La psicología identifica varios mecanismos de defensa lingüísticos que se utilizan con frecuencia para evadir la realidad o la lógica de un argumento:

"Obvio": Se usa para evitar explicar un pensamiento. Sugiere que algo es tan claro que no necesita aclaración, ocultando a menudo la incapacidad del hablante para fundamentar su postura y revelando inmadurez emocional. "Solo digo": Funciona como un escudo defensivo para eludir la responsabilidad por lo dicho y evitar una discusión constructiva. "Todo el mundo lo sabe": Es una generalización que reemplaza el argumento por una supuesta verdad masiva, filtrando información solo para confirmar creencias previas. "Sin ofender, pero...": Esta frase suele preceder a un insulto y, según los expertos, una comunicación honesta y directa sin estos preámbulos es mucho más efectiva. "Es lo que hay": Refleja una actitud pasiva y de resignación, cerrando la puerta a la búsqueda de soluciones o a la apertura hacia nueva información. "Creeme": Un intento de sustituir hechos por confianza personal. Confiar en sentimientos en lugar de datos suele llevar a conclusiones erróneas. "Todos hablan de eso": Se apoya en la popularidad o la viralidad de un tema en lugar de su veracidad, aceptando rumores como verdades absolutas. image La comunicación con estas personas puede ser muy dificíl. It Takes a Lot to Laugh - Lilli Identificar estas expresiones permite no solo evaluar el discurso ajeno, sino también corregir los propios vicios de comunicación. Las personas con mayor coeficiente intelectual suelen estar dispuestas a cuestionar sus propias ideas en lugar de esconderse tras verdades absolutas o ataques pasivos. El pensamiento crítico requiere abandonar estos atajos para participar en conversaciones genuinamente enriquecedoras.