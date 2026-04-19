Según la psicología, las personas más confiables y siempre disponibles son también las que más sufren la soledad

Un estudio de 2026 vincula la cercanía con la biodiversidad a una menor soledad, mientras advierte que los individuos más confiables suelen ser los más olvidados.

La psicología concuerda en qué las personas más confiables suelen experimentar una mayor soledad.

La psicología moderna ha identificado una paradoja inquietante: los más solitarios no suelen ser los marginados, sino los que siempre están disponibles. Estas personas, valoradas por su capacidad de ayuda, corren el riesgo de ser tratadas como simples proveedores de servicios, ocultando una necesidad de conexión que impacta seriamente en su salud física.

La soledad es el principal miedo humano y sus consecuencias van mucho más allá de un mal humor pasajero. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 871.000 muertes anuales están relacionadas con este problema, que eleva un 29% el riesgo de enfermedades cardíacas y un 32% el de sufrir accidentes cerebrovasculares.

image La biodiversidad urbana como antídoto social Un estudio publicado en 2026 analizó a cientos de adultos para entender cómo el entorno influye en este sentimiento mediante la Escala de Soledad de la UCLA.

Los resultados demostraron que la cercanía a la naturaleza es un factor determinante para reducir la soledad percibida en la vida diaria: Tener vegetación a menos de 100 metros del hogar se asocia con niveles significativamente más bajos de soledad.

del hogar se asocia con niveles significativamente más bajos de soledad. La riqueza de especies (biodiversidad) a una distancia de entre 300 y 500 metros fortalece este efecto protector en la comunidad.

a una distancia de entre 300 y 500 metros fortalece este efecto protector en la comunidad. La vegetación urbana ayuda a enfriar las ciudades, pero su valor social máximo aparece cuando facilita la integración humana. image Sin embargo, el verde por sí solo no basta para generar vínculos. Para que la naturaleza funcione como infraestructura social, los espacios deben contar con bancos, iluminación y senderos seguros que inviten a la charla informal. Sin estos elementos, un parque puede permanecer vacío y perder su capacidad de reducir el aislamiento de los vecinos.

En qué consiste la "paradoja del ayudante" El problema se agrava con la "paradoja del ayudante". Aunque ser bondadoso mejora el ánimo, el entorno suele dejar de preguntarles cómo están porque proyectan una imagen de fortaleza inquebrantable. Esta invisibilidad es peligrosa: las personas solitarias suelen estar hiperalerta ante posibles señales de rechazo, lo que hace que un simple mensaje de texto no siempre sea suficiente para romper su aislamiento.

Actividades grupales en la naturaleza, como jornadas de plantación, son herramientas eficaces para reducir la presión social mientras se fomenta la pertenencia. El primer paso es humano: contactar a esa persona que siempre ayuda y preguntarle, genuinamente, cómo se siente hoy.