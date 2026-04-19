Según la psicología, las personas que disfrutaron canciones entre los 13 y 18 años activan emociones únicas al oírla a los 60

La neurociencia revela que entre los 13 y 18 años el cerebro graba las canciones como parte de su estructura física, algo que deja de ocurrir en la adultez.

Seguramente te ha pasado: escuchás una canción de tu adolescencia y sentís una emoción incontrolable. Muchos lo llaman nostalgia, pero la psicología explican que es un proceso neurológico real. Entre los trece y los dieciocho años, tu cerebro no solo escuchaba música; la estaba usando para construir los cimientos de quién sos hoy.

El cerebro de un adolescente no es una versión pequeña del de un adulto; es un órgano con un funcionamiento fundamentalmente distinto. Durante esos años, existe una plasticidad neuronal máxima y un sistema de dopamina que responde a la novedad con una intensidad que el cerebro adulto simplemente no puede igualar. Por eso, la música que entra en ese sistema queda grabada con una fidelidad sensorial asombrosa.

image El bache de reminiscencia y la construcción de la identidad Los expertos llaman a este fenómeno el "bache de reminiscencia". Se trata de una acumulación desproporcionada de recuerdos autobiográficos vívidos que ocurre entre los 15 y 25 años. A esa edad, no solo escuchamos una melodía; la usamos como una herramienta de autodefinición para separarnos de nuestros padres y procesar emociones nuevas.

Después de los 25 años, esa ventana de oportunidad biológica comienza a cerrarse. El cerebro cambia su función: pasa de construir estructuras fundamentales a mantenerlas y refinarlas. Una canción nueva a los cincuenta puede ser placentera, pero llega a una "casa" que ya tiene vigas, cables y techo. En cambio, los hits de la juventud llegaron cuando el cemento de los cimientos todavía estaba fresco.

image Por qué es una recuperación de datos y no nostalgia Es un error común etiquetar este sentimiento simplemente como nostalgia. Mientras que la nostalgia a menudo implica una distorsión o un retoque romántico del pasado, lo que ocurre con estas canciones es una recuperación de experiencias originales. El cerebro preservó esos momentos con una claridad inusual porque lo que estaba en juego en ese desarrollo era la propia identidad.

Al escuchar hoy ese viejo tema que amabas, no estás recordando a un extraño. Estás activando el canal emocional original almacenado en tu arquitectura cerebral. La canción no te recuerda quién eras; en realidad te devuelve por tres minutos a la versión de vos mismo que se estaba ensamblando en ese momento preciso.