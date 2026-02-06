Según la neurociencia, la adolescencia no termina a los 18 y se extiende hasta los 25 años.

La adolescencia ya no termina a los 18 años . Según la neurocientífica Teresa Torralva , esta etapa se extiende ahora hasta los 25 y representa una ventana de plasticidad cerebral irrepetible. Entender este proceso de la neurociencia es vital para los adultos: las redes neuronales que no se estimulen hoy, se perderán para siempre por un proceso biológico irreversible .

Por qué los adultos que crecieron en los 70 se adaptan mejor a las crisis, según la psicología

La adolescencia es un momento de "plasticidad del desarrollo" extrema, un fenómeno que ocurre solo dos veces en la vida y que permite al cerebro reconfigurarse por completo. Sin embargo, esta oportunidad viene acompañada de un riesgo: todo lo que no se usa durante estos años, se pierde definitivamente.

Este proceso se conoce como "poda neuronal" . Durante este periodo, el cerebro busca volverse más eficiente eliminando las conexiones que no se activan. Por eso, Torralva sostiene que es una obligación social ofrecer a los jóvenes los mejores estímulos posibles , ya que las redes que se generen ahora se mantendrán para toda la vida.

A nivel biológico, la adolescencia se caracteriza por una tensión constante entre dos sistemas . Por un lado, el sistema límbico , encargado de las emociones y las recompensas, está hiperactivado, lo que empuja al joven a buscar placer inmediato. Por otro lado, el lóbulo frontal , que debe planificar y medir consecuencias, todavía es inmaduro.

Esta brecha de maduración explica las conductas de riesgo y la labilidad emocional típica de la edad . El rol de los adultos no es justificar todo por esta inmadurez, sino guiar y modelar el comportamiento, funcionando como un soporte externo mientras el cerebro completa su desarrollo.

El riesgo de la marihuana y la "trampa" de la dopamina

Uno de los factores que más altera este equilibrio es el consumo de marihuana. Al actuar sobre el sistema de recompensa, genera una inundación de dopamina que el cerebro adolescente no puede procesar correctamente. Con el tiempo, esto provoca una disminución de los receptores de dopamina, lo que deriva en una falta de motivación crónica.

image

El adolescente que consume pierde el interés por los estímulos normales de la vida; solo busca volver a consumir para sentirse bien. Para protegerlos, es fundamental sumar "factores protectores" como el ejercicio físico, el control del sueño y vínculos seguros con adultos de confianza, ya sean padres, tíos o entrenadores.

Por qué el aburrimiento es vital para la creatividad

Finalmente, la neurociencia destaca un hábito que hoy parece perdido: el aburrimiento. Cuando un joven "está en las nubes" sin hacer nada, se activa una red cerebral necesaria para el reseteo y la aparición de nuevas ideas. En un mundo dominado por las redes sociales, este espacio de "reposo" es lo que permite que las conexiones creativas se gesten.

image

Como adultos, la responsabilidad radica en ser modelos de conducta y ofrecer claridad y límites con amor. Entender que la adolescencia es una "etapa luminosa" de transformación permite acompañar a los hijos en su camino hacia una identidad única y saludable.